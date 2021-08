Baby van albumhoes ‘Nevermind’ klaagt Nirvana aan voor seksuele uitbuiting van kinderen

Spencer Elden beweert dat hij de naakte baby is in het zwembad die afgebeeld staat op de albumhoes van Nevermind uit 1991. Elden zegt dat hij destijds geen toestemming kon geven voor die foto omdat hij amper vier maanden oud was.

Ook beweert de man dat de afbeelding kinderporno is. Zo zou er volgens hem beloofd zijn dat zijn geslachtsdelen bedekt zouden worden met een sticker, maar dat werd nooit op de hoes verwerkt. Volgens de documenten die TMZ in handen heeft, beweert Elden dat de band er niet in geslaagd is om hem te beschermen en te voorkomen dat hij seksueel werd uitgebuit. De man eist nu een schadevergoeding van minstens 130.000 euro.

Elden postte op zijn eigen sociale media al meermaals reconstructies van de albumcover en heeft ook de naam ‘Nevermind’ laten tatoeëren. Maar tijdens een interview met GQ in 2016 liet hij weten dat hij er niet meer gelukkig mee was.

Spencer Elden tien jaar geleden bij de reconstructie van 'Nevermind'. Beeld Kos