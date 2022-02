Baby loopt ernstig hersentrauma op in kinderopvang, al jaren klachten over ‘kletsen en druggebruik’

Het parket werd donderdagochtend ingelicht door het Universitair Ziekenhuis (UZ) in Gent. Daar werd woensdagavond een baby van zes maanden binnengebracht. “Na een oproep vanuit een kinderdagverblijf in Mariakerke”, zegt het parket in een mededeling. “Het kind bevindt zich in kritieke toestand.” Het zou een ernstig hersentrauma hebben opgelopen, meldt de VRT.

Het parket stelde een wetsarts aan en vorderde een onderzoeksrechter. Het deed op donderdagochtend een afstapping met de onderzoeksrechter, de wetsdokter, het labo van de federale politie en de lokale recherche. Het kinderdagverblijf werd verzegeld. Drie personen zijn gearresteerd.

Ouders van de aanwezige kinderen, van zes maanden tot drie jaar, werden in de loop van de voormiddag gebeld met de vraag hun kinderen op te halen.

Eerdere klachten

Kinderdagverblijf Sloeberhuisje bestaat sinds 2007. Het kreeg in 2012 nieuwe uitbaters, van wie er een in 2016 persoonlijk failliet werd verklaard. Op sociale media regende het donderdagnamiddag meteen reacties van jonge ouders die zeggen dat ze er in het recente verleden hun kinderen weghaalden vanwege ‘incidenten’.

“Ik heb er in 2016 mijn tweeling weggehaald”, getuigt een jonge moeder tegenover deze krant. “De directe aanleiding was het vertrek van drie personeelsleden, heel kort na elkaar. Ik ging hen opzoeken en kreeg verhalen te horen over vooral de vader van de zaakvoerster. We contacteerden ook andere ex-medewerkers, want het was daar werkelijk een komen en gaan van personeel dat er na een tijdje niet meer wou voortdoen.”

De drie aangehoudenen zijn de zaakvoerster, haar partner en haar vader. In de door de moeder verzamelde en volgens haar eensluidende getuigenissen wordt vooral die laatste geviseerd. “Hij gaf de kinderen af en toe kletsen, gooide met hen”, zegt ze. “De minste aanleiding was goed. Haar partner, die op dat ogenblik onwettig in het land verbleef, zat dan weer drugs te gebruiken in het kinderdagverblijf, in het bijzijn van de kinderen. Onze jongens bleken ook ondervoed. ’s Avonds werkten ze drie maaltijden naar binnen. Ze kregen in Sloeberhuisje alleen maar aardappelen, en heel af en toen een stukje appel.”

De moeder zegt dat ze een dossier van honderden pagina’s samenstelde en daarmee in 2016 naar het gerecht in Gent stapte. “Ik wilde vooral voorkomen dat het ooit écht uit de hand zou lopen”, zegt ze. “We hebben toen een groepje gevormd met ouders en ex-personeelsleden. We waren vooral bekommerd om de kinderen die er later zouden terechtkomen. Er was ook een moeder die door de vader van de zaakvoerster werd bedreigd.”

Schorsing in 2016

In 2016 werd de vergunning van Sloeberhuisje al eens ingetrokken door Kind en Gezin. De betrokken ouders ontvingen toen volgende brief: “De schorsing van de vergunning betekent dat er geen kinderen mogen opgevangen worden met ingang van 2 september 2016. De schorsing geldt tot het moment waarop de organisator weer voldoet aan het decreet van 20 april 2012 en de uitvoeringsbesluiten ervan.”

Aanleiding van de schorsing, zo laat de brief zien, was dat de elektriciteitsrekening van het kinderdagverblijf al maanden niet meer was betaald. “De schorsing zal pas stopgezet worden nadat de organisator het bewijs geleverd heeft aan Kind en Gezin dat Eandis de nutsvoorzieningen opnieuw aangesloten heeft”, zo besloot de brief.

Een inspectieverslag van Kind en Gezin uit 2015 maakt dan al melding van “ruw en hard gedrag naar de kinderen”, “veel straffen en roepen” en “kinderen (die) naar bed gestuurd worden zonder eten”. De zaakvoerster ontkende tegenover de inspectie de klachten, die er blijkbaar toen al waren. Het verslag besloot voor elk van de klachten met: “Tijdens het inspectiebezoek werd geen tekort vastgesteld.”

Opgroeien

Het is onduidelijk wat er met de eerdere klachten van de ouders is gebeurd. De hoger geciteerde moeder zegt dat ze in 2016 een hoop info bezorgde aan het Gentse parket, maar zag zich zelf gedagvaard voor de rechtbank. Omdat de zaakvoerster nog drie maanden opvangkosten voor de voortijdig weggehaalde tweeling betaald wou zien.

“Ik heb de zaak uiteindelijk wel gewonnen”, zegt ze. “En ik herinner me vooral de reactie van die rechter: ‘Is het weer die mevrouw?’ De verhalen over dit kinderdagverblijf en de uitbaters kunnen niet anders dan al jaren bekend zijn bij de bevoegde diensten. Kind en Gezin doet wel inspecties, maar die worden vooraf aangekondigd en enkel op die dagen zorgt men ervoor dat alles tiptop in orde is. Dat viel op te maken uit de inspectieverslagen die wij toen hebben opgevraagd. De situatie was schrijnend en voor ons vooral heel frustrerend.”

Bij Opgroeien, het vroegere Kind en Gezin, wordt volgens woordvoerster Nele Wouters vrijdag opnieuw een schorsing voor onbepaalde duur uitgestuurd naar Sloeberhuisje. “De draagkracht van kinderbegeleiders moet gewaarborgd zijn.”

Opgroeien zegt zich ook als benadeelde partij te willen manifesteren in de rechtszaak tegen de drie verantwoordelijken. Het Gentse parket wil, lopende het onderzoek, geen verdere commentaar kwijt.