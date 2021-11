Belangrijk nieuws Binnenland

Baby die dood werd aangetroffen was levensvatbaar, minderjarige moeder wordt verhoord

Beeld Tim Van der Zeypen

De baby die zaterdag dood werd aangetroffen in een vijver in Willebroek was een volgroeide, pasgeboren baby die levensvatbaar was. Dat zegt het Antwerpse parket. De minderjarige moeder wordt nog steeds verhoord, waarna het jeugdparket de nodige vorderingen zal nemen om haar eventuele maatregelen op te leggen.