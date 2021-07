Baas militaire inlichtingendienst spreekt voor het eerst: ‘Moeten nodige middelen vragen om werk uit te voeren’

Twee rapporten over de zaak-Jürgen Conings zijn onlangs tot dezelfde conclusie gekomen: de militaire geheime dienst ADIV heeft gefaald in de opvolging van de extremistische militair. Een intern legeronderzoek duidt op ‘een opeenstapeling van fouten’. Een audit door het Comité I, de toezichthouder van de inlichtingendiensten, heeft het over ‘ernstige fouten’ binnen de dienst.

In een mail aan zijn personeel, die De Morgen heeft ingekeken, schrijft generaal Boucké dat hij sinds zijn aantreden in september 2020 hard heeft gewerkt aan een nieuwe structuur voor de militaire inlichtingendienst. “De huidige crisis verandert de situatie echter”, meldt Boucké. Hij zal daarom een studie naar een aanpassing van de structuur laten uitvoeren. Tegelijk benadrukt Boucké dat men “het kind niet met het badwater mag weggooien” en dat “niet alles slecht functioneert”. Hij bedankt zijn personeel om zich – “ondanks de woelige tijden” – te blijven inzetten.

Personeelstekort

Voor generaal Boucké lijkt het probleem vooral te liggen bij het structureel personeelstekort van de geheime dienst (ongeveer 20 procent) en het hoge aantal personeelswissels binnen het leger, die leiden tot verlies van ervaring en kennis. In zijn mail suggereert Boucké ook dat het tijd is om de bal terug te kaatsen richting de politiek. “Defensie is er altijd geweest als het land het op de één of andere manier nodig had, het heeft altijd het beste van zichzelf gegeven. Maar we moeten toegeven dat we niet meer in staat zullen zijn om het te doen zoals voorheen. Wij moeten dus onze prioriteiten stellen en de nodige middelen vragen om deze uit te voeren”, luidt het.

Generaal Boucké wordt komende woensdag in het federaal parlement verwacht voor een hoorzitting over de zaak-Jürgen Conings. Meerderheidspartij MR stuurde maandag aan op zijn ontslag. Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) lijkt voorlopig niet zo ver te willen gaan. “Het is belangrijk om de situatie te verduidelijken”, schrijft Boucké zelf aan zijn personeel.