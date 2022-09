‘Baanbrekend’: Vlaamse katholieke kerk geeft zegeningen aan lgbtq-relaties

De coördinator van het nieuwe aanspreekpunt wordt Willy Bombeek, die jarenlang woordvoerder van het Katholiek Onderwijs was. Hij noemt het initiatief ‘baanbrekend’. “Ik ben zelf gelovige en homo. Daarom hebben de bisschoppen mij gevraagd die opdracht op te nemen. Ik vind het belangrijk dat de kerk specifiek een gelovige holebi in deze functie wilde.”

In de eerste plaats wil hij luisteren naar vragen vanuit de gelovige lgbtq-gemeenschap. “We moeten ook luisteren naar hun verhalen. Het is de eerste keer dat de Vlaamse kerk holebi’s het signaal geeft dat ze welkom zijn zoals ze zijn, en dat ze oké zijn zoals ze zijn. We willen duidelijk maken dat we een gastvrije kerk zijn, die niemand uitsluit.”

Maar uiteraard komen ook de gelovigen uit de lgbtq-gemeenschap zelf aan het woord. “We gaan misschien ook moeten luisteren naar de pijn die gelovige holebi’s in het verleden hebben ervaren. Ook hun ouders zijn welkom bij ons aanspreekpunt, want ook zij hebben ongetwijfeld veel vragen en verhalen.”

Zegening van lgbtq-relaties

Een van de concrete voorstellen van het aanspreekpunt is een gebedsdienst om homoseksuele relaties in te zegenen. “De kerk vond dat er naast het kerkelijke huwelijk ook iets moest komen voor gelovige lgbtq-mensen”, zegt Bombeek. Vaak gebeurde dat wel al op plaatselijk niveau, maar daar was nog geen juiste vorm voor.

“Nu geeft de kerk een soort structuur die kan dienen voor zo’n zegening. Een engagement vanuit duurzaamheid en trouw dat binnen de kerk kan worden uitgesproken. Voor veel holebi’s is het belangrijk dat ze hun relatie binnen de kerk kunnen vieren, en dat die relatie ten overstaan van God wordt gezegend.”

Toch wordt het geen echt kerkelijk huwelijk. “Je zit nu eenmaal in een traditie van de kerk, waarbij het woord ‘huwelijk’ is voorbehouden voor de relatie tussen man en vrouw”, legt Bombeek uit. “De zegening is gelijkwaardig, maar vanuit de kerkelijke traditie kan het geen huwelijk worden genoemd. Toch is het baanbrekend dat we binnen de kerk een gebedsdienst en een zegening kunnen hebben voor holebirelaties.”

Volgens Bombeek en de Vlaamse bisschoppen gebeurt alles in de geest van paus Franciscus, maar het Vaticaan had toch kritiek toen de plannen vorig jaar bekend werden gemaakt. “Ik vind het heel moedig van de Vlaamse kerk dat ze dit doet. Ze steekt echt haar nek uit, in de geest van Franciscus. Dit is ook een heel belangrijk signaal voor de kinderen van holebiouders. Zij horen nu ook dat hun ouders volledig worden aanvaard binnen de kerk. Het is een signaal naar de hele wereld.”