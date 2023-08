Autoverkeer in Brussel is in een jaar tijd ‘spectaculair’ afgenomen

Schepen van Mobiliteit voor de Stad Brussel Bart Dhondt (Groen) noemt het “een spectaculaire beweging”. Daarmee wijst hij niet enkel op de daling van het aantal auto’s dat in de hoofdstad rijdt, maar ook op de stijging van het aantal fietsers.

Op 74 locaties langs de Vijfhoek en de Kleine Ring werd het aantal auto’s en fietsers geteld tijdens de piekmomenten op 21 oktober 2021, 8 november 2022 en 23 juni 2023. De derde telling op 23 juni wijst op een trend waarbij steeds minder ­auto’s de stad doorkruisen.

Bij de 36 telpunten op de ­Kleine Ring is het autoverkeer in een jaar tijd met wel 20 procent afgenomen. Bij de 44 telpunten in Brussel-Centrum en de Vijfhoek is het autoverkeer met 30 procent gedaald. Concreet betekent dat dat er 18.212 minder ­auto’s geteld werden binnen de ­Brusselse Vijfhoek dan voor het invoeren van Good Move in de stad. Tegelijk bleven de reistijden op de Kleine Ring vrijwel onveranderd ten opzichte van voor de invoering, meent Dhondt.

Die daling van het aantal wagens gaat gepaard met een even spectaculaire stijging van het aantal Brusselse fietsers. “Het gaat om een gemiddelde toename van 36 procent van het aantal fietsers tijdens de twee piekuren van de dag op alle telpunten”, zegt Dhondt.

“Dankzij het Good Move-­verkeersplan en veranderingen in reisgewoonten worden veel plekken rustiger, veiliger en aangenamer. Brussel wordt zo een nog fijnere plek om te vertoeven”, aldus Dhondt.