Autopsie bevestigt: gevonden lichaam in Wyoming is dat van vermiste YouTuber Gabby Petito

De precieze doodsoorzaak is nog niet vastgesteld “in afwachting van de definitieve resultaten van de autopsie”, luidde het voorts.

Petito werd door haar familie als vermist opgegeven nadat haar verloofde met wie ze een maandenlange roadtrip door het land maakte, begin september alleen naar huis terugkeerde. De 23-jarige Brian Laundrie hield sindsdien de lippen stijf op elkaar over wat er was gebeurd en is inmiddels zelf ook spoorloos. Speurders zochten dit weekend in het gebied van het Grand Teton National Park in Wyoming naar sporen van het vermiste meisje, en troffen er uiteindelijk het stoffelijk overschot van de vrouw aan.

De mysterieuze verdwijningszaak deed heel wat stof opwaaien in de VS en trok ook daarbuiten veel aandacht. Dat was onder meer te wijten aan het feit dat het jonge koppel uit Florida sinds hun vertrek deze zomer op sociale netwerken uitgebreid verslag had gedaan van hun reis.

Vriend spoorloos

De vriend van Petito is nog altijd op de vlucht en de politie doorzocht dinsdag onder andere het huis van zijn ouders. In de dagen voor zijn eigen verdwijning weigerde Laundrie nog zijn medewerking te verlenen aan het onderzoek en nam hij een advocaat in de arm.

“We houden er ernstig rekening mee dat Laundrie zichzelf iets aangedaan heeft”, stelt politiewoordvoerder Josh Taylor bij de New York Post. “Het kan best dat hij zichzelf een kogel door het hoofd geschoten heeft, maar op dit moment weten we niet waar hij zit.”

De Amerikaanse politie ziet hem voorlopig enkel als een ‘persoon van belang’ in de zaak. Volgens The New York Times hadden de twee verloofden wel een zware ruzie tijdens hun reis.