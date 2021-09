Autokeuring wordt strenger en einde van verlaagde btw in horeca: dit verandert er allemaal op 1 oktober

Einde van verlaagde btw in horeca

De verlaagde btw in de horeca loopt vanaf 1 oktober af. Dat kondigde minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) vorige maand aan. De btw-verlaging naar 6 procent was een steunmaatregel die de federale regering maanden geleden invoerde voor de horeca, die door de coronacrisis zwaar werd getroffen.

Maar het was ook de bedoeling dat die tot 30 september zou duren en die termijn wordt volgens Van Peteghem dus niet verlengd. Daardoor zullen vanaf oktober opnieuw btw-tarieven van 12 en 21 procent gelden in de horeca.

Ambtenarenloon stijgt na overschrijding spilindex

In oktober stijgen de ambtenarenweddes met 2 procent. Dat is een gevolg van de hoge inflatie, waardoor de spilindex werd overschreden. In de privésector stijgen de lonen later.

In augustus versnelde de inflatie - de mate waarin consumptieprijzen stijgen - al voor de zevende maand op rij. Met 2,73 procent stond ze zelfs op het hoogste niveau sinds maart 2019. Daardoor werd de spilindex vroeger dan verwacht overschreden.

Door de overschrijding werden de sociale uitkeringen en de pensioenen in september al met 2 procent verhoogd. In oktober volgen de lonen in de openbare sector. Wie in de privé werkt, zal nog wat meer geduld moeten uitoefenen, afhankelijk van de cao, de collectieve arbeidsovereenkomst van de sector. Sommige sectoren indexeren de lonen op een vast moment per jaar, andere sectoren passen de lonen maandelijks of één keer per kwartaal aan.

Europese banken mogen opnieuw dividend uitkeren

Banken in de eurozone mogen vanaf oktober weer een dividend uitkeren als hun financiële situatie dat toelaat. De Europese Centrale bank (ECB) maakte in juli bekend dat de coronamaatregel die het uitkeren van dividend en het inkopen van eigen aandelen tijdelijk verbood, niet te zullen verlengen.

Wel moeten banken hun plannen nog laten goedkeuren als “onderdeel van het normale toezicht”. De ECB roept banken ook op om voorzichtig te blijven.

Eerder besloten ook de centrale banken in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk vergelijkbare regels te schrappen.

Tijdens de coronacrisis werd aan de banken gevraagd om zoveel mogelijk kapitaal aan te houden als buffer, voor het geval bedrijven en gezinnen hun kredieten niet zouden kunnen aflossen. Dat bleek echter, mede dankzij ruime steun van overheden, erg mee te vallen.

Paspoort nodig als je naar Verenigd Koninkrijk wil

Inwoners van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland die naar het Verenigd Koninkrijk willen reizen, hebben daarvoor vanaf 1 oktober een internationaal paspoort voor nodig. Een identiteitskaart volstaat niet meer. De nieuwe regel is een gevolg van de brexit.

Tot en met donderdag 30 september kunnen alle burgers van de EU, de EER en Zwitserland hun nationale identiteitskaart gebruiken om het VK binnen te komen. Vanaf vrijdag 1 oktober zal dit voor de meesten onder hen niet meer mogelijk zijn. In plaats daarvan moeten ze aan de grens met het Verenigd Koninkrijk een geldig paspoort kunnen voorleggen. Dat moet geldig zijn voor de gehele duur van het verblijf in het VK.

Er zijn enkele uitzonderingen, voor onder meer mensen die gebruikmaken van de EU-vestigingsregeling (EU Settlement Scheme) of daarvoor een aanvraag hebben ingediend, mensen die een familievergunning kregen onder het EU Settlement Scheme en grensarbeiders.

Vaticaan enkel nog te bezoeken met geldige coronapas

Het Vaticaan is vanaf 1 oktober enkel nog toegankelijk voor mensen die een geldige coronapas kunnen voorleggen. De Heilige Stoel deelde eerder al mee dat iedere bewoner, medewerker of bezoeker van de kerkelijke staat moet kunnen bewijzen dat hij gevaccineerd is tegen COVID-19, genezen is verklaard na een infectie of een negatieve test heeft afgelegd. Onder meer het Europese coronacertificaat wordt aanvaard, dat ook in België gebruikt wordt.

Het Vaticaan kondigt ook controles aan door de eigen gendarmerie. Een uitzondering op de nieuwe regels geldt op momenten dat gelovigen in het Vaticaan missen en liturgische feesten bijwonen. Ze worden wel aangespoord om de hygiënische voorschriften te volgen.

De Pauselijke Commissie voor de Staat Vaticaanstad, het wetgevende orgaan van de staat, volgt met de maatregel de instructies op van paus Franciscus, om te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de mensen in de kerkelijke staat.

Strengere beoordeling autolichten

Vanaf 1 oktober krijg je bij de autokeuring voor bepaalde gebreken aan lichten en reflectoren niet langer een waarschuwing, maar meteen een rood keuringsbewijs. Een overgangsmaatregel die sinds 1 december 2019 van kracht was, loopt nu af.

Enkele gebreken leiden vanaf 1 oktober tot een herkeuring. Het gaat onder meer om de verklikkers van de grootlichtkoplampen of van de mistachterlichten die niet werken op het dashboard, de schakeling van de belangrijkste lichten op het voertuig die niet goed werkt, een slecht bevestigde kentekenplaatverlichting, slecht werkende waarschuwingsknipperlichten of gebreken aan de werking, de staat en de bevestiging van onder meer de dagrijlichten, de achterlichten, de stoplichten en het derde stoplicht en de mistlichten.

Verbod op kweken en verhandelen vouwoorkatten

Vanaf 1 oktober is het verboden om fold katten of vouwoorkatten te kweken en verhandelen. De dieren kampen namelijk met een aandoening aan het kraakbeen, waardoor ze erg lijden. Vouwoorkatten worden gekenmerkt door de naar voor gevouwen oortjes. De bekendste rassen zijn de Scottish fold en Highland fold.

Die kenmerkende oren zijn het gevolg van een afwijking in het kraakbeen. De osteochondrodysplasie wordt veroorzaakt door een mutatie in een gen. Ook op andere plaatsen in het lichaam van de kat kan het kraakbeen misvormd zijn.

Voor de dieren is dit zeer pijnlijk. De symptomen lijken op artritis waarbij de gewrichten chronisch ontstoken zijn. Bewegen is moeilijk en pijnlijk. In ernstige gevallen worden de katten kreupel. Er is geen behandeling mogelijk. “De enige manier om deze aandoening te vermijden, is het kweken van katten die drager zijn van het gen, te verbieden”, luidt de redenering bij de dienst Dierenwelzijn van het Vlaams Departement Omgeving.

Er mogen al een tijd geen nieuwe dekkingen meer plaatsvinden zodat er geen kittens meer geboren worden na 1 oktober. Wie dergelijke katten kweekt, moet zijn dieren laten castreren of steriliseren. Wie al een fold kat heeft, mag het dier houden, maar niet verkopen of weggeven. Wie niet meer voor het dier kan zorgen, kan het enkel afstaan aan een erkend kattenasiel.

Aantal coronaregels opnieuw versoepeld

Op 1 oktober worden in België opnieuw een aantal coronaregels versoepeld. Na anderhalf jaar sluiting mogen discotheken en nachtclubs heropenen en in principe verdwijnt de mondmaskerplicht in winkels, in de horeca of op het werk. Enkel in de binnenruimtes van het openbaar vervoer, de treinstations en de luchthavens blijft de mondmaskerplicht bestaan, net als in zorginstellingen, voor personeelsleden en klanten van medische en niet-medische contactberoepen en bij allerhande evenementen met meer dan 500 mensen binnen, als die tenminste geen gebruik maken van de coronapas. Vanaf 1 oktober verdwijnt de mondmaskerplicht ook voor leraren en leerlingen in het secundair onderwijs en leraren in het basisonderwijs.

In principe gelden de maatregelen voor heel het land, maar sommige gewesten kunnen kiezen om de versoepelingen nog niet door te voeren of zelfs strenger op te treden. De deelstaten krijgen niet alleen de teugels van het mondmaskerbeleid voor een groot deel in handen. Dat geldt ook voor het Covid Safe Ticket (CST), of de coronapas. De federale overheid legt het gebruik van het Covid Safe Ticket op voor de nachtclubs, die overal in het land vanaf 1 oktober kunnen heropenen, maar laat het verder over aan de gewesten.

Nieuwe algemeen directeur Belgian Cycling

Nathalie Clauwaert gaat vanaf 1 oktober aan de slag als algemeen directeur bij Belgian Cycling. Zij vervangt Jos Smets, die vanaf 2022 bij de wielerbond zal fungeren als consultant.

Clauwaert (43) werkt sinds 2000 bij de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond. Zij stond bij Belgian Cycling in voor onder meer de logistieke en organisatorische ondersteuning van de nationale ploegen en de coördinatie van de evenementen van de federatie.

Toen de federatie op zoek ging naar een opvolger voor Jos Smets, werd de oplossing in eigen huis gevonden. De perfect tweetalige Clauwaert, al meer dan een decennium lid van het directiecomité van Belgian Cycling, beantwoordde volledig aan de vereisten voor het invullen van de functie, stelt de bond.

Tom Van Damme, voorzitter van Belgian Cycling, is blij met de benoeming van Clauwaert. “Ik ben er echt van overtuigd dat zij de geknipte persoon is om deze uitdaging met succes aan te gaan.”