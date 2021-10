Auto valt van opengaande brug in Leuven: ouders en kind (1) lichtgewond

De ouders en hun kind van anderhalf jaar reden met hun auto een brug op in Leuven terwijl die openging. Waarschijnlijk was het gezin al voorbij de slagbomen en konden ze geen kant meer op. De auto tuimelde van de brug op de slagbomen.

“De Vlaamse Waterweg (die instaat voor het beheer van de brug, red.) is ter plaatse om te kijken wat er fout is kunnen lopen. Het is nog niet duidelijk of er een technisch probleem aan de basis van het ongeval ligt. De inzittenden geraakten als bij wonder lichtgewond”, bevestigt commissaris Marc Vranckx.

Een sleepdienst is onderweg om het voertuig te takelen. De brug blijft daardoor nog even gesloten.