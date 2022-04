Auto opgeladen, maar toch blijven staan: moeten ‘laadpaalklevers’ een boete krijgen?

In Nederland oordeelde een rechter maandag dat een bestuurder van een elektrische auto terecht een boete van 95 euro kreeg wegens ‘laadpaalkleven’. Kunnen onbehouwen elektrische bestuurders in ons land straks ook boetes verwachten? Men wil alvast sleutelen aan de wegcode.

‘Laadpaalklevers’ zijn bestuurders van elektrische auto’s die urenlang een laadpaal bezet houden terwijl de accu in hun auto allang opgeladen is. Dit tot ergernis van andere bestuurders van elektrische auto’s die geen vrije laadpaal in de buurt vinden. Niet iedereen is al mee met de laadpaal-etiquette.

De zaak waarover een Nederlandse rechter zich maandag uitsprak, ging over een bestuurder van een elektrische auto die beroep aantekende tegen een boete wegens laadpaalkleven. Dat gebeurde in 2020 in Noordwijk, toen een controleur van de gemeente zag dat de auto al twee uur volledig opgeladen aan een paal stond te ‘kleven’. Omdat de bestuurder had moeten weten wanneer zijn auto was opgeladen, verwierp de rechter het beroep.

Hoe groot het probleem van laadpaalkleven in ons land is, dat valt niet met zekerheid te zeggen. Er is nog geen wetenschappelijk onderzoek verricht naar het nieuwe fenomeen. In de vier grote Nederlandse steden stond in maart van dit jaar alvast 52 procent van de elektrische auto’s langer dan twee uur aan de laadpaal met een volle accu. Dat leert een studie van de Hogeschool van Amsterdam.

“Laadpaalkleven doet zich ook in België voor”, zegt mobiliteitsexpert Kris Peeters. “Als je auto goed geparkeerd staat, dan is het verleidelijk om die te laten staan. Zeker in drukke steden. Waarom zou je dan zelf op zoek gaan naar een andere, vaak betaalde parkeerplaats? Je merkt dat de bedrijven die laadpalen voorzien hun klanten wel aansporen om plaats te maken, maar het is ook niet altijd eenvoudig. Wat met mensen die om 6 uur ’s avonds thuiskomen. Mogen die een nacht blijven staan?”

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) kent het probleem. De koepel heeft aan federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) gevraagd om de wegcode te wijzigen, zodat laadpaalklevers wettelijk in fout zijn en dus beboetbaar worden. Vandaag is dat nog niet het geval, tenzij de parkeerplaatsen met een laadpaal al door gemeenten zijn opgenomen in hun blauwe zones waar je een parkeerschijf moet leggen. Het kabinet van Gilkinet laat weten dat er overleg loopt met de regio’s. “We willen snelheid maken.”

Onder meer Antwerpen en Gent kijken naar andere oplossingen. Om te vermijden dat een auto een laadpaal urenlang bezet houdt, komt er in Antwerpen bijvoorbeeld overdag een ‘rotatietarief’ van minstens 1 cent per minuut. Dat moet mensen ertoe aanzetten hun auto tijdig te verplaatsen. In Nederland worden wel vragen gesteld bij de doeltreffendheid van zo’n rotatietarief. Bestuurders krijgen pas (veel) later de rekening. Bovendien wordt die voor bedrijfswagens vaak door het bedrijf betaald en voelen bestuurders er zelf niets van.