Auteur Bas Heijne: ‘Thierry Baudet heeft zich volledig in de armen van Poetin gestort en dat levert hem electoraal verlies op’

Essayist Bas Heijne sprak een paar jaar geleden met de Russische ultranationalist Aleksandr Doegin, wiens dochter Darja omkwam bij een aanslag. Doegins ressentiment tegen het globalisme beïnvloedde Europese extremisten, die nu garen proberen te spinnen bij de onvrede over de energiecrisis. ‘Ze mobiliseren gevoelens van veronachtzaming en miskenning, ook voor eigen gewin.’

“Ik denk dat het effect van de moord op Doegins dochter enigszins valt te vergelijken met wat volgde na de moord op Horst Wessel in pre-nazi-Duitsland. Toen kapitaliseerden de nazi’s ook op de dood van een jong, energiek lid”, zegt Bas Heijne (62), terugblikkend op de voorbije week. “Het Kremlin probeert haar nu tot een symbool te maken van de oorlog tegen Oekraïne, los van de speculaties wie er achter de aanslag zit. In die zin was Darja Doegina voor het Kremlin een beter slachtoffer dan Doegin, want ze was jong, extreem nationalistisch en had niet het beladen verleden van haar vader, die bekendstaat als een ideologische opportunist.

“Het verbaasde me tegelijk hoe groot Doegin overal in het nieuws was. Hij was de afgelopen jaren géén grote stem in Rusland. Toen ik hem interviewde, zat zijn kantoortje ingeklemd tussen een bitcoinshop in aanbouw en een orthodoxe kerkzender, met popes met enorme kruisen als presentatoren. Ik kreeg de indruk dat hij meer invloed had in extreemrechtse kringen in Europa en de VS dan in Rusland zelf, hoe graag hij ook zijn reputatie als ‘Poetin-fluisteraar’ bevestigd zag.”

Wat staat u nog bij van dat gesprek?

Heijne: “Voor mijn documentairereeks over het hedendaagse onbehagen in onze samenlevingen liet ik hem aan het woord als voorbeeld van een extreme stem, een filosofisch getint gedachtegoed dat radicaal wil afrekenen met democratie, liberalisme en verlichting. Daarom zocht ik hem op, al was het geen aangenaam gesprek – zeker niet toen hij halverwege doorkreeg dat ik misschien wel homoseksueel was. Toch is het belangrijk de kaarten die dit soort personen uitspeelt te doorgronden, om te weten wat hun aantrekkingskracht is op meer mensen dan mij lief is.

“Doegin staat voor een etnonationalisme waarbij de Russische culturele meerderheid allesbepalend is. Minderheden worden misschien gedoogd, of zelfs niet. Hij gelooft niet in gelijke rechten voor iedereen, het gaat om de dominantie van de heersende cultuur die bepalend is voor de gemeenschap, het volk. In zijn rechts-conservatieve visie is het individu volledig horig aan de gemeenschap. Poetin gebruikt een aantal van die elementen om de oorlog in Oekraïne te rechtvaardigen, wanneer hij tekeergaat tegen het liberalisme als een vorm van westers imperialisme.

“Doegin heeft ook een invloed op buitenlandse extreemrechtse kringen. Zo was hij een graag geziene gast bij Alex Jones van de complotwebsite Infowars (onlangs veroordeeld in de VS voor het verspreiden van kwetsende desinformatie over een massamoord op een school, red.). Het individualisme en het recht op zelfbeschikking, waar zeker het links-liberalisme voor staat, ziet Doegin als een gif voor de cultuur en de samenhang. Eenzelfde reflex zie je bij de Hongaarse premier Viktor Orbán, wanneer die uithaalt naar ‘genderideologie’.”

Bas Heijne. Beeld Aurélie Geurts

Doegin verzet zich tegen de globalisering, maar het Kremlin wordt net rijk van de internationale grondstoffenhandel. Is zijn invloed daar beperkter dan wij aannemen?

“Ja. Het Westen is heel gretig om Doegin te duiden als ‘de Poetin-fluisteraar’, maar ik denk dat dit deels gebakken lucht is. Poetin is politiek en economisch net een keiharde realist. Alleen zijn kritiek op het liberalisme, waarnaar hij verwees in een interview met Financial Times in 2019, is wellicht een uitloper van dit gedachtegoed, dat overigens ook door andere Russische ideologen wordt uitgedragen.

“Het Kremlin instrumentaliseert wel Doegins transcendent-mystieke Rusland-verheerlijking. Ik denk niet dat Poetin zo’n mysticus is, maar hij is wel een man van het ressentiment, net als Doegin. Het gevoel dat Rusland vernederd is – door iets waarnaar ze stiekem opkeken, het Westen – is een sentiment dat hij zelf ervaren heeft. Heel veel van zijn politiek vloeit voort uit het idee dat iemand anders hem op een fatale manier dwarszit. Van Doegins mystieke, romantische blik op hoe de Russische volkeren één zijn daarentegen blijkt niks aan: in Oekraïne willen ze de bevolking van de kaart vegen. Achter die gezwollen retoriek gaat onversneden haat en agressie schuil.”

Helpen we Doegin en zijn aanhang niet net door via sancties de Russische middenklasse toegang tot de globalisering te ontzeggen?

“Het is een hamvraag. Je hebt voor en tegens. Zelf ben ik erg voor economische sancties. Het is absoluut waar dat als je mensen terugjaagt in hun hok, ze het hok gaan verheerlijken. Als men straf krijgt voor iets waarvoor men zijn medeplichtigheid niet erkent, gaat men in het defensief en krijg je een nationalistisch verzamelen rond de vlag. Dat geldt altijd voor een deel van de bevolking.

“Maar Poetin heeft de middenklasse welvaart beloofd. Ze kregen zaken die men vroeger in het communisme niet had, luxemerken als Dolce & Gabbana en Louis Vuitton of kledij van Zara en H&M. Ze konden zes smaken yoghurt in de supermarkt kiezen. De rijken konden zich een buitenlandse villa of jacht veroorloven. Poetin gaf zijn volk een soort faustiaans contract: ‘Ik geef jullie de wereld, en jullie geven me je ziel en je vrijheden.’ De onvrede werd altijd weggemoffeld onder de luxe van de middenklasse en de superluxe van de oligarchen.

“Als je die groepen dat ontneemt, wordt Poetins belofte dus ongedaan gemaakt. In de eerste maanden krijg je een reactie als ‘wat denkt dat Westen wel, moedertje Rusland laat zich niet kisten’, maar op termijn gaan die smaken yoghurt en lege rekken voor handtasjes wél een rol spelen bij de behoorlijk verwende middenklasse. Nationalisme is voor hen nooit een hoofdprijs geweest, slechts een balsem voor hun minderwaardigheidscomplex. Als de sancties de bevolking treffen, zullen ze op termijn Poetins draagvlak ondermijnen. De realiteit is dat je op Instagram nu al Russinnen ziet jammeren over de lege schappen. Poetin beloofde de macht van de oude Sovjet-Unie te herstellen, ze krijgen de deprimerende schaarste uit die periode terug.”

Russisch president Vladimir Poetin. Heijne: 'Hij gaf zijn volk een soort faustiaans contract: ‘Ik geef jullie de wereld, en jullie geven me je ziel en je vrijheden.'' Beeld AP

Nu stelt zich de vraag of we Russen reisvisa moeten ontzeggen of niet?

“Ik vind van wel. Ik geloof niet in het argument om Russen via reisvisa net ruim baan te geven, ‘zodat ze in aanraking komen met andere gedachten en zich zo gaan afzetten tegen Poetin’. Dat vind ik een beetje naïef. Als je mensen een visum geeft om op het strand te gaan liggen aan de Middellandse Zee of te shoppen in de Parijse luxewarenhuizen, denk ik niet dat hun bewustzijn verandert.

“Het contract van Poetin met de welvarende middenklasse wordt dan in wezen toch weer ingelost. De boodschap is dan: als we ons niet met politiek bemoeien, kunnen we aan het strand blijven liggen. Dan ga je in wezen toch met Poetin mee. Je moet die Russen op Europese stranden maar eens vragen of ze daarom anders denken. Daar twijfel ik ernstig aan. Sterker, zo worden ze net niet geconfronteerd met de gevolgen van Ruslands misdadige gedrag.”

Welke invloed heeft Doegin nu nog op Europees extreemrechts, waar hij vaak ging spreken?

“Doegin heeft meer een soort symbolische betekenis voor hen. Die patriotten uit de hele wereld vinden elkaar. Dat is op zich heel raar: als ik een Nederlandse nationalist ben, heb ik geen natuurlijke affiniteit met Vlaamse nationalisten omdat we verschillende belangen hebben. We kunnen elkaar alleen vinden in onze kritiek op de huidige liberale orde, juist omdat dat nieuwe nationalisme een reactie is op globalisering, waarbij ook migratie hoort en een universalistisch mensbeeld. Als ze allebei voluit nationalistisch zouden zijn, staan ze ook tegenover elkaar. Daarin zit een paradox. Ik ben er overigens zeker van dat zelfs Doegin ook een iPhone met hun nummers heeft, die hij dankt aan de liberale globalisering.

“Ze gaan bovendien op dezelfde wijze te werk. Ze mobiliseren gevoelens van veronachtzaming en miskenning – ook om er goed geld mee te verdienen. Dat zie je zowel bij Donald Trump als het Nederlandse Forum voor Democratie. Arme mensen wordt voortdurend geld uit de zakken geklopt voor die onzinboeken van Thierry Baudet, zijn zomerkampen enzovoort. Je ziet het op grote schaal bij de zelfverrijking van Poetin en de oligarchen. Het Russische leger functioneert niet toevallig slecht, het heeft jarenlang corruptie moeten ondergaan.

“Er zit in dit soort neonationalistische politiek altijd iets van zwendel. Het reële gevoel van veronachtzaming wordt aangejaagd door mensen die er rijk van willen worden en macht willen misbruiken. Dat zie je overal, ook bij de Bolsonaro’s en Orbáns van deze wereld. Het is een schaamteloze kleptocratie, die uitstekend bespeelt wat mensen echt beroert.”

Thierry Baudet, ­leider van de radicaal-­rechtse Nederlandse partij Forum voor Democratie, spreekt manifestanten toe in Amsterdam. Heijne: ‘In neonationalis­tische politiek zit altijd iets van zwendel.’ Beeld AFP

Vandaag is dat energiearmoede. Drijft de komende winter meer mensen in de armen van extreemrechts, de bewegingen die Poetin steunde?

“Als ik Nederland als voorbeeld neem: daar neigt de tendens net niet naar radicaal-rechts, zoals Wilders en Baudet. Baudet heeft zich volledig in de armen van Poetin gestort en dat levert hem electoraal verlies op. Alleen als hij op ontregeling uit is, kan hij nog iets betekenen. Democratisch niet. In de plaats van extreemrechts zie je in Nederland nu veel meer een tendens naar wat ik ‘stug rechts’ zou noemen, met de boodschap: ‘het moet niet te gek worden, we worden bestuurd door mensen die ons belang niet dienen’. Ze roepen niet dat de liberale orde omver moet, maar enkel de mensen die ons besturen, de elite.

“Deels, na tien jaar Rutte, hebben zij een punt. Er vindt een algemene verrechtsing plaats, maar de extreme vormen nemen af. Wilders heeft al die jaren geen deuk in een pakje boter geslagen en Baudet is te gek. JA21 (een afsplitsing van Forum voor Democratie, red.) en de BBB-­partij (BoerBurgerBeweging, opgericht na de start van de boerenprotesten eind 2019, red.) zijn veel meer geneigd om hun invloed via het parlement uit te breiden. Ze zijn niet pro-Poetin, al zit JA21 dan wel in het Europees Parlement bij de partij van de Italiaanse Giorgia Meloni, het uiterst rechtse Fratelli d’Italia. En wat nu niet heel extreem is, kan wel degelijk weer extreem worden.”

Blijft er een draagvlak om Oekraïne te steunen?

“De steun voor Oekraïne blijft in Nederland, en ruimer in West-Europa, tot nu toe vrij groot. Als je de hele winter een koude douche moet nemen als prijs voor de oorlog, dan is dat maar zo. Zo zullen veel mensen denken, ik in ieder geval. De Franse president Macron duidde dat goed in zijn recente toespraak. Hij waarschuwde de Fransen dat het nog zwaar gaat worden en we er allemaal onze schouders onder moeten zetten. Zo’n churchilliaans appel kan mensen verenigen.

“Het moet ook. We zijn in de grootste crisis sinds mensenheugenis beland. Oorlog was altijd op afstand, in Irak of Syrië, het raakte ons eigen leven niet. Nu zitten we in een ideologisch krachtenveld. Dit gezwel, dat in Rusland al 25 jaar of langer groeit, barst nu open en wij zullen iets aan de gevolgen moeten doen. Het hele idee dat we de geest in de fles krijgen door Poetin iets te geven of door diplomatie is een illusie om in wezen de geriefelijke status quo in je hoofd te bewaren. De status quo is voorgoed veranderd. Dit is niet iets wat in twee jaar opgelost zal zijn.”

Een Oekraïens meisje wacht met haar katten in Zaporizja op vervoer naar een veiliger deel van het land. Beeld REUTERS

Wat moeten we veranderen om vooruit te gaan?

“We moeten vooral een aantal vanzelfsprekendheden in ons hoofd durven te veranderen. Denk aan de liberale notie dat handel de verbroedering der mensheid bevordert. Die ligt nu aan flarden. Ze was naïef: in Moskou en Peking zagen ze de handel als vrijgeleide om te doen wat ze willen eenmaal onze westerse belangen in die economische relatie te groot werden. Handel is dus helemaal geen vredestichter of gelijkmaker gebleken in de huidige wereld. Het werd zelfs een excuus om niks te doen als jouw handelspartner de democratie met voeten treedt.

“Duitsland is daar een goed voorbeeld van, vanwege de gemakzucht waarmee Russisch gas werd ingekocht. De verwarring zag je ook in de reactie van de Duitse vredesbeweging tegen Zelensky, heel agressief. Ze waren verstoord in hun illusie dat het wel weer goed komt als je elkaar eens goed in de ogen kijkt, ‘stop de oorlog’ roepen is genoeg. Dat was veel te gemakzuchtig. Diplomatie is voor Poetin een middel om zijn ambities nog verder te zetten en mensen erin te laten lopen. Hij is geen betrouwbare partner.

“Ook de linkse Chomsky-aanhangers, die altijd tegen imperialisme en tegen de NAVO zijn geweest, worden met moeilijke dilemma’s geconfronteerd nu ze plots beseffen dat we praktisch gezien de NAVO nodig hebben. We hebben ook Polen nodig, een EU-lidstaat waarmee we in de maag zaten vanwege reactionaire tendensen zoals het uithollen van juridische macht en de persvrijheid, en het instellen van lgbtq-vrije zones. Iedereen, ook ik, wordt plotseling geconfronteerd met situaties waarop we mentaal niet voorbereid waren en waartoe we ons opnieuw moeten leren verhouden.

“Die mentale schokken zijn te vergelijken met die tijdens de pandemie. Je kunt heel kritisch staan tegenover big pharma en tegen vergaande overheidsbemoeienis zijn, maar op een bepaald moment nam je toch die prik en deed je je mondkapje om. Voor een minderheid is dat niet te verteren. Met de Russische vernietigingsoorlog tegen Oekraïne wordt er een nieuw hoofdstuk aan toegevoegd. Ons gerieflijke wereldbeeld is door elkaar geschud. Ik denk dat we daar nog grote gevolgen van zullen zien. We keren niet meer terug naar het oude normaal – ik denk dat het gewoon niet meer bestaat.”