Zeldzame witte koala geboren in Australische zoo

Volgens de dierentuin is de lichte vacht van de koala geen gevolg van albinisme, maar van waarschijnlijk van een recessief gen dat het erfde van de moeder. De toekomst van de witte koala is veiliger in de zoo dan in het wild, waar de kans op overleven niet groot is.



Witte koala's zijn zeldzaam, zeker in het wild, waar ze een makkelijkere prooi zijn voor arenden en uilen wegens gebrek aan camouflage.



De Australia Zoo is nu via Facebook op zoek naar een naam voor de koala.