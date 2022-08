Australische telescoop fotografeert overblijfselen van een stervende ster

Het kosmische object op de foto is een supernovarestant – genaamd G261.9+5.5 – die naar schatting meer dan een miljoen jaar oud is en zich op 10.000 tot 15.000 lichtjaar van ons vandaan bevindt. De restanten zijn afkomstig van een supernova, een krachtige explosie van een stervende ster. De schokgolf van die explosie drukt de magnetische velden tussen sterren samen. De oranje wolken die op de foto te zien zijn, wijzen op de elektronen die gevangen zitten tussen de magnetische velden.

De overblijfselen van de supernova werden in 1967 al ontdekt door onderzoekers van het Australische wetenschapsagentschap CSIRO, maar de nieuwe beelden laten onderzoekers toe de fysische eigenschappen (zoals magnetische velden en elektronendichtheden) nog gedetailleerder te bestuderen.

De foto’s van de supernovarestant zijn genomen met ASKAP, een Australische radiotelescoop van een vierkante kilometer groot, die bestaat uit 36 afzonderlijke schotelantennes en enorme hoeveelheden gegevens aan een recordtempo kan verwerken. Ze wordt ook beheerd door het Australische CSIRO. Het enige probleem is dat er tot voor kort geen software bestond die krachtig genoeg was om de telescopen te besturen.

De ASKAP-radiotelescoop. Beeld CSIRO’s ASKAP radio telescope

Maar daar bracht de supercomputer Setonix van het Pawsey Supercomputing Research Centre verandering in. In minder dan 24 uur produceerden de telescoop en de supercomputer de beelden van de supernovarestant, en dat terwijl de computer in se nog niet volledig operationeel is.

De supernova fotograferen en de data ervan verwerken was eigenlijk bedoeld als test voor de radiotelescoop en de supercomputer, maar het verbluffende resultaat doet hopen op meer. Het is dan ook zeker niet het laatste dat we zullen horen over het ruimteproject van het Australische CRISO.

“De supernovarestant is slechts een van de vele objecten die we nu hebben onthuld, en we kunnen nog veel meer prachtige beelden verwachten, samen met de ontdekking van veel nieuwe hemellichamen”, schrijven Wasim Raja en Pascal Jahan Elahi, onderzoekers die meewerken aan het project, in The Guardian.