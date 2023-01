Australische studenten moeten examens weer met pen en papier maken vanwege Al-schrijfbot ChatGPT

Met dit besluit stappen de Australische universiteiten – in elk geval voorlopig – uit de technologische wapenwedloop waarin het onderwijs verwikkeld is geraakt. Om spieken en andere fraude tegen te gaan, voerden universiteiten het gebruik van surveillancemiddelen de laatste jaren juist flink op. Met name in coronatijd zetten onderwijsinstellingen software in om bijvoorbeeld bij thuisexamens verdachte oog- of handbewegingen te registreren.

Aanleiding voor het besluit van de Australische universiteiten is het taalprogramma ChatGPT van het kunstmatige-intelligentiebedrijf OpenAI. Die software kwam eind november gratis online beschikbaar en verbaast sindsdien de wereld met zijn kunnen. De kopij die het taalmodel produceert, is nauwelijks te onderscheiden van door mensen gemaakte teksten.

De acht universiteiten uit onder meer hoofdstad Canberra, Melbourne en Sydney willen dit soort technische innovaties ‘proactief aanpakken’. Matthew Brown, de plaatsvervangend algemeen directeur van de groep die al ruim twee decennia samenwerkt, zegt tegen de Britse krant The Guardian dat de universiteiten daarom “de manier waarop zij in 2023 toetsen afnemen hebben heroverwogen”. De instellingen “proberen vooruit te lopen op AI-ontwikkelingen”, aldus Brown.

Huiswerk

Vanaf de lancering van ChatGPT klinken wereldwijd bezorgde geluiden dat studenten en scholieren de software zouden gebruiken om hun huiswerk te maken. Een student aan de Amerikaanse Princeton University introduceerde vorige week weliswaar een programma dat kan vaststellen of een tekst door ChatGPT geschreven is, maar zijn bedenksel werkt nog niet perfect. Eerder besloot de stad New York daarom al om de software op alle openbare scholen te verbieden.

Inmiddels heeft ChatGPT ook de koningen binnen de technologische wereld wakker geschud. De software werkt zo goed dat bijvoorbeeld Google vreest zijn hegemonie kwijt te raken, meldde The New York Times onlangs. De nieuwe manier van informatie vergaren zou zijn zoekmachine in de toekomst overbodig kunnen maken.

De kans dat die angst bewaarheid wordt, werd dinsdag weer een beetje groter. Volgens financieel persbureau Bloomberg overweegt concurrent Microsoft namelijk om 10 miljard dollar in OpenAI te investeren. Mogelijk wil Microsoft ChatGPT in zijn Bing-zoekmachine integreren: een zoekterm of vraag zou dan geen lijst met websites meer opleveren, maar een antwoord in lopende tekst. De softwaregigant zou ChatGPT ook aan bijvoorbeeld Word of Outlook kunnen toevoegen. Eerder stak Microsoft al 1 miljard dollar in het bedrijf.