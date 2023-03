Australische spin genoemd naar popgroep ABBA

De Abba transversa, zoals het nieuwe geslacht heet, is een spinnetje van 3 à 4 millimeter groot. De spin is familie van de Araneidae, die ​​erom bekend staan verticale webben te bouwen om prooien te vangen. De Abba transversa is te onderscheiden van andere spinnen uit deze familie door de aanwezigheid van twee donkere puntjes op de buik en door de dikkere haartjes op de eerste paar poten van de mannetjesspin. De spin komt voor in de kustgebieden van New South Wales en Queensland.

De spin dankt zijn naam aan twee onderzoekers van de universiteit van Perth, allebei grote ABBA-fans. Als ultiem eerbetoon aan Agnetha, Björn, Benny en Anni-Frid noemden ze de spin naar het viertal. “Hun nummers en daaropvolgende musicals Mamma Mia! (2008) en Mamma Mia – Here We Go again! (2018) bezorgden ons vele uren plezier”, leggen de auteurs uit in hun paper dat gepubliceerd is in het tijdschrift Evolutionary Systematics.

De spinnensoort is niet nieuw, maar werd tot voor kort ingedeeld bij een soort verzamelgeslacht voor soorten die niet duidelijk konden worden benoemd. Volgens de onderzoekers zijn tot nu toe in Australië ruim 4.000 spinnen correct wetenschappelijk beschreven, maar zijn er nog 10.000 tot 15.000 soorten onbenoemd. “Het beschrijven van nieuwe taxonomische groepen is van vitaal belang voor plannen rond natuurbehoud zodat je de biodiversiteit kan opvolgen en bosgebieden in heel Australië beschermen”, zegt Pedro Castanheira, een van de onderzoekers. “Momenteel is 80 procent van de Australische spinnensoorten onbekend, en veel van de beschreven soorten zijn misplaatst in verschillende geslachten, zoals Abba transversa vroeger was.”

De twee onderzoekers zijn niet aan hun proefstuk toe met de Abba-spin. In het verleden gaven ze ook al speciale namen aan spinnen. Eerder eerden ze de Australische sportlegende Johnny Warren al met een spinnennaam, maar ook hun echtgenotes kregen al een eerbetoon. Opvallend is ook het bestaan van de Socca elvispresleyi. “Toen we zagen dat een deel van de mannelijke genitaliën precies leek op het haar van Elvis, was er maar één naam die we konden geven”, aldus de spinnenexperts.

Ook andere beroemdheden kregen al een spin die naar hun genoemd is. Angelina Jolie leende haar naam aan de Aptostichus angelinajolieae. Een spin uit dezelfde familie kreeg dan weer de naam van Barack Obama: Aptostichus barackobamai. Ook Tobey Maguire, die meermaals Spider-Man speelde, kreeg uiteraard ook een spin: Filistata maguirei.