Australische premier blijft na gewelddadige protesten achter zijn strenge coronabeleid staan

Vooral in de stad Melbourne ging het los. Een uur nadat bekend was geworden dat een plaatselijke lockdown werd verlengd, trokken minstens 4.000 boze Australiërs er in naam van de ‘vrijheid’ op uit. De mars ontaardde al snel in een keiharde confrontatie met de politie. Op beelden op sociale media is te zien hoe demonstranten op agenten intrapten en objecten naar hen gooiden. Negen agenten liepen verwondingen op.

De politie arresteerde in Melbourne 218 mensen, hoofdzakelijk mannen tussen de 25 en 40 jaar oud. Hoofdcommissaris Shane Patton sprak na afloop van de gewelddadigste demonstratie in de stad van de afgelopen twintig jaar. De autoriteiten zagen zich daardoor genoodzaakt hard terug te slaan, onder andere met pepperspray.

Ook in andere Australische steden vonden zaterdag demonstraties plaats, al waren die kleiner van grootte en minder gewelddadig. In de stad Sydney, waar al twee maanden een strikte lockdown geldt, zijn 47 mensen aangehouden en meer dan 260 boetes uitgedeeld.

Deltavariant

Australië kampt sinds begin juni door de deltavariant met een nieuwe golf corona-besmettingen, die nu exponentieel toeneemt. Zaterdag zijn er 894 nieuwe gevallen geregistreerd. Die cijfers zijn op zich niet schrikbarend, maar de autoriteiten maken zich veel zorgen omdat relatief weinig Australiërs tot nu toe een prik hebben gekregen: slechts 30 procent van de volwassenen is volledig gevaccineerd tegen Covid-19. De lage vaccinatiegraad komt hoofdzakelijk door een tekort aan vaccins van Pfizer. Veel Australiërs weigeren een vaccin van AstraZeneca te nemen uit angst voor mogelijke bijwerkingen.

Australië hanteert net zoals Nieuw-Zeeland een zero-tolerance strategie tegen het coronavirus. Gebieden met besmettingen worden direct afgesloten. Inwoners die vanuit Sydney ergens anders naartoe willen reizen, hebben daar sinds zaterdag toestemming voor nodig.

Critici stellen dat het strikte Australische beleid op de lange termijn onhoudbaar is. Maar premier Scott Morrison zei zondag in een televisie-interview dat hij achter zijn strenge coronastrategie blijft staan. Hij stelde dat hij de lockdowns pas wil versoepelen bij een vaccinatiegraad van minstens 70 procent. “Ik weet dat de situatie er op dit moment somber uitziet, maar het wordt beter, dus blijf volhouden”, aldus de premier.

Onlangs adviseerde de artsenvereniging Australian Medical Association de Australische overheid het huidige beleid voorlopig te hanteren. Dit omdat de artsen geen enkel risico willen nemen met de deltavariant. “We hebben in de staat New South Wales, maar ook in andere landen, gezien dat het heel moeilijk is om een uitbraak van de deltavariant in te dammen”, aldus Omar Khorshid, de voorzitter van de artsenvereniging.