Australische politie hervat zoektocht naar vermiste Belgische toeriste met speurhond

De politie van Tasmanië doet een nieuwe poging in de zoektocht naar Céline Cremer, na nieuwe informatie over de telefoonactiviteit van de Belgische toeriste. De politie heeft vorige week een nieuw signaal opgepikt van haar smartphone, waardoor speurteams over een “bijkomend interessegebied” beschikken waar de toeriste − of op z’n minst haar lichaam − zich zou kunnen bevinden. “Deze week heeft de politie zoek- en reddingsacties uitgevoerd in het herziene interessegebied, maar er werden geen tekenen van Céline gevonden”, zei politie-inspecteur Anthea Maingay.

De politie schakelt daarom vandaag een gespecialiseerde ‘lijkhond’ in om het gebied verder te doorzoeken. “We schakelen vandaag de hond in om het gebied verder te doorzoeken, en gaan morgen nog door”, aldus Maingay.

De jonge vrouw werd voor het laatst gezien op 17 juni in Waratah, een stadje in het noordwesten van het eiland Tasmanië, op ongeveer een tiental kilometer van de Philosopher Falls. Haar auto staat sinds zeker 20 juni − de laatste dag waarop haar gsm een signaal gaf − op de parking aan de start van de wandeling die naar de watervallen leidt. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Waggs, een gespecialiseerde ‘lijkhond’, is uitgeleend door New South Wales en werd oorspronkelijk naar de staat gebracht om te helpen zoeken in de North Esk River en omgeving bij Launceston naar een vermist 14-jarige meisje Shyanne-Lee Tatnell. Haar lichaam werd woensdag gevonden op het platteland van Nabowla, in het noordoosten van Tasmanië. Ondertussen werd een 36-jarige man aangehouden op verdenking van moord.

De kadaverhond 'Waggs' van de politie van NSW hielp bij de zoektocht in de North Esk River naar 14-jarig meisje Shyanne-Lee Tatnell. Beeld ABC News: Manika Champ