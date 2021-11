▶ Australische kleuter Cleo Smith terecht na 18 dagen, verdachte opgepakt: ‘Ons gezin is weer compleet’

Onderzoek leidde de politie uiteindelijk naar een vergrendeld huis in Carnarvon, op slechts enkele minuten van de plek waar Cleo woont met haar familie. In een kort filmpje van de politie is te zien dat het meisje in de armen van een agent wordt weggedragen. “We nemen je mee naar je papa en mama. Is dat goed?”, vraagt een andere politieman aan Cleo, die knikt.

“Het lijkt lichamelijk goed met haar te gaan. Maar er zijn wel artsen bij haar. Het zou ongepast zijn om daar meer over te zeggen”, zei een hoge politiefunctionaris volgens omroep ABC na de reddingsactie. De autoriteiten hebben ook een foto vrijgegeven van Cleo in het ziekenhuis. Daar lacht ze en heeft ze een ijsje vast.

De agent die Cleo aantrof in de woning noemde dat “zonder twijfel” het beste moment uit zijn loopbaan. Hij vroeg het meisje om haar naam, maar daar reageerde ze eerst niet op. Pas toen de man de vraag voor de derde keer stelde, gaf de kleuter antwoord. “Ik ben Cleo”, reageerde ze. Het meisje is ook weer herenigd met haar familie. Haar moeder zei op Instagram dat “ons gezin weer compleet is”.

Cleo Smith. Beeld AP

Verdachte gearresteerd

De politie arresteerde een 36-jarige verdachte. Het gaat om een man die geen banden heeft met de familie van de kleuter. Veel extra informatie konden de autoriteiten niet kwijt. “Ik kan bevestigen dat we een man uit Carnarvon in hechtenis hebben genomen. Hij wordt momenteel ondervraagd”, zei adjunct-commissaris Col Blanch.

De politie blijft er wel bij dat het om een ontvoering zou gaan. Informatie over een onbekende auto op de kampeersite zou een cruciaal aspect zijn geweest in de opsporing van Cleo. De verdachte zou volgens de politie echter niet ingebroken hebben in het huis van Cleo’s moeder, zoals eerder werd beweerd.

Het gezin van Cleo woont zelf ook in Carnarvon, aan de westkust van Australië. Volgens de nieuwssite 9news zou het huis waar het meisje gevonden werd, zich op amper zeven minuten rijden bevinden van haar ouderlijke huis. In 2016 telde het plaatsje 4.426 inwoners.

Kampeertrip

Cleo verdween meer dan twee weken geleden tijdens een kampeertrip op een afgelegen locatie op enkele tientallen kilometers van haar woonplaats. De politie ging vrij snel uit van een ontvoering. De moeder vertelde dat de tent open was toen ze ‘s ochtends wakker werd. Haar dochter bleek verdwenen, net als de slaapzak van het meisje.

De autoriteiten begonnen een omvangrijke zoektocht, ook vanuit de lucht en op zee. De Australische autoriteiten hadden een beloning uitgeloofd van 1 miljoen Australische dollar (ruim 640.000 euro) voor tips die naar Cleo zouden leiden. De onrustwekkende verdwijning die heel Australië beroerde en ook de rest van de wereld, kent nu dus een goede afloop.