Australië maakt bocht en wil coronavirus niet langer uitroeien: dit is de nieuwe strategie

Vanaf nu wordt de focus daarom verlegd naar het vaccineren van zoveel mogelijk mensen. Premier Daniel Andrews van de deelstaat Victoria hoopt dat op 23 september 70 procent van de volwassenen in zijn deelstaat tenminste één prik heeft gehad. Op dat moment kunnen de maatregelen volgens hem flink worden versoepeld.

“We hebben alles geprobeerd, maar het is ons nu duidelijk dat we het aantal besmettingen niet omlaag zullen krijgen, ze zullen alleen maar gaan stijgen”, aldus Andrews tegen de media. “Met de lockdown kopen we tijd om zoveel mogelijk mensen in te enten.”

In de deelstaat Victoria is het aantal besmettingen in één dag gestegen van 76 tot 120. Honderd van deze besmette mensen hebben zich ondanks de maatregelen in de gemeenschap begeven.