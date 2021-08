Australië compenseert ‘gestolen generaties’ Aboriginal-kinderen met 237 miljoen euro

De Australische premier Scott Morrison kondigde in het parlement zijn plannen aan: met een pakket van zo’n 680 miljoen euro hoopt hij de schrijnende ongelijkheid in zijn land tussen de inheemse en niet-inheemse Australiërs te verbeteren. Een belangrijk component daarvan vormen de langverwachte herstelbetalingen aan Aboriginal-kinderen van de zogeheten ‘gestolen generaties’.

Tussen 1910 en 1970 zijn zo’n 100.000 kinderen van Aboriginals en bewoners van de Straat Torres-eilanden bij hun families weggehaald. Zij werden eigendom van de staat en belandden grotendeels in heropvoedingskampen om hen ‘beschaving’ bij te brengen. Het idee was dat dit de enige manier was om ze te laten assimileren met het witte deel van de Australische samenleving.

De Aboriginals bewoonden Australië vermoedelijk al zo’n 50.000 jaar toen de Engelse kolonisten in 1788 voet aan wal zetten. De inheemse stammen werden verdreven, vermoord, of stierven massaal aan westerse ziekten. Ook de kampen pakten desastreus uit voor de kinderen. De banden met hun families, cultuur en gemeenschap werden abrupt doorgesneden. Zij mochten hun inheemse taal niet meer spreken. Ook werd hun naam veranderd. Veel van hen maakten de middelbare school nooit af.

Levensverwachting

Vandaag de dag is het uiterst slecht gesteld met de sociaal-economische positie van de bijna 800.000 Aboriginals. Zij maken ongeveer drie procent uit van de Australische bevolking, maar bezetten bijna eenderde van de gevangenissen. Hun opleidingsniveau is relatief laag, en hun levensverwachting ligt ongeveer acht jaar lager dan die van niet-inheemse Australiërs.

In 2008 sprak de toenmalige Australische premier Kevin Rudd excuses namens de staat aan de ‘gestolen generaties’ uit. Toch wilde zijn regering geen herstelbetalingen doen, hoewel een rapport van 1997 daarop aandrong. Wel kwamen er hulpprogramma’s.

50.000 euro

Volgens de plannen van de huidige premier kunnen slachtoffers van de ‘gestolen generaties’ zo’n 50.000 euro krijgen. “We zeggen hiermee formeel dat we niet alleen spijt hebben voor dat wat is gebeurd, maar dat we er ook verantwoordelijkheid voor nemen”, aldus Morrison. De vergoeding is enkel voor inheemse Australiërs die als kind bij hun familie zijn weggehaald, niet voor nabestaanden.

Geld gaat ook naar gezondheidsorganisaties en scholen voor Aboriginals op afgelegen locaties. De premier waarschuwde dat de weg naar gelijke kansen voor de inheemse bevolking geen gemakkelijke zal zijn gezien de diepgewortelde systematische problemen en racisme in het land.