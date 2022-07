Atomium versus Eiffeltoren: wat de Fransen kunnen leren van les petits Belges

Ondanks een nieuwe verflaag zou de Eiffeltoren grondig onder handen genomen moeten worden, blijkt uit gelekte documenten. Kunnen de Fransen hier iets leren van ons, les petits Belges?

In 2008, voor de 50ste verjaardag van het Atomium, realiseerde België een volledige renovatie van onze nationale trots, met negen glanzende bollen als gevolg. Het monument was al even zijn glorie verloren. Een oplapbeurt drong zich op, maar het dossier bleef liggen. Geld vinden was het belangrijkste probleem. “Typisch Belgisch”, zegt Guy Vanhengel, ex-minister voor Open Vld. “Iedereen is bevoegd, maar niemand voelt zich verantwoordelijk.”

Net als het Atomium was de Eiffeltoren in principe een tijdelijke constructie voor de Wereldtentoonstelling. Toen de Parijse toren in 1889 werd voltooid, werd verwacht dat hij twintig jaar zou meegaan. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er nu, meer dan 130 jaar later, mankementen worden vastgesteld. Uit vertrouwelijke rapporten die zijn gelekt naar het Franse magazine Marianne, bleek echter dat er maar liefst 884 gebreken vastgesteld werden waarvan er 68 een risico vormen voor de duurzaamheid van de constructie. Volgens experts is er maar één optie: de toren volledig strippen en herschilderen. Nu zal er amper 5 procent van de toren worden aangepakt. De resterende 245.000 vierkante meter ijzer zal nog zeven jaar moeten wachten, tot de volgende ‘renovatie’.

Voor Sete, het bedrijf dat toezicht houdt op de toren, is het sluiten van de toren voor renovatie geen optie. Jaarlijks bezoeken zo’n 6 miljoen mensen de 324 meter hoge ijzeren pilaar. Daarmee staat hij op de vierde plaats van meest bezochte culturele locaties in Frankrijk, na Disneyland, het Louvre en het paleis van Versailles.

Op de website van de Eiffeltoren geeft Bertrand Lemoine, architect, ingenieur en historicus, een optimistischer beeld over de staat van de toren. Volgens hem kan de Eiffeltoren, mits een nieuwe laag verf, eeuwig blijven bestaan.

Een likje verf zal voorlopig mogelijk volstaan, vermoedt Vanhengel. Maar ook in Parijs is financiering een issue. De gedwongen sluiting door corona leidde in 2020 al tot een inkomstenverlies van 52 miljoen euro. Wanneer de Fransen de boel opnieuw dichtgooien voor renovatie, lopen ze opnieuw tonnen geld mis.

Als minister van Financiën en lid van het comité van Beliris, een organisatie die bouw-, renovatie- en restauratieprojecten realiseert, slaagde Vanhengel erin het dossier op te lossen door simpelweg te weigeren ergens mee akkoord te gaan zonder dat het Atomium in het Belirisfonds opgenomen werd. Naar aanleiding van de 50ste verjaardag van het monument in 2008 werden de renovaties gerealiseerd. Vanhengel is er gerust op dat de Fransen wel de nodige fondsen zullen vinden. “Als ze de Notre-Dame kunnen restaureren, moet dat ook wel lukken voor de Eiffeltoren. Want Frankrijk zou Frankrijk niet zijn zonder zijn toren.”