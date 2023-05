Astronomisch record: planeet Saturnus heeft nu officieel meer dan honderd manen

Sinds vorige week is het Minor Planet Center van de internationale astronomische unie IAU de lijst met manen aan het updaten. Zondag passeerde Saturnus de honderd bevestigde manen, en sinds dinsdag staat de teller zelfs op 117. Ter vergelijking: in november vorig jaar stond de teller ‘pas’ op 83.

De nieuw ontdekte manen zijn tussen 2019 en 2021 gevonden met de Canada-France-Hawaii Telescope op de berg Mauna Kea in Hawaï. Dat ze niet eerder gevonden zijn, komt omdat ze klein zijn (soms met een diameter van maar twee kilometer) of relatief ver van de planeet staan. De resultaten werden vorig jaar al gepubliceerd en deze maand werd een deel van die kandidaat-manen officieel bevestigd.

Door de stortvloed aan nieuwe manen is Saturnus nu officieel de vorige recordhouder Jupiter voorbij, waar de teller op 95 staat. Ook bij die planeet werden begin dit jaar overigens nog nieuwe manen ontdekt.

Miniatuurversie zonnestelsel

De enorme hoeveelheden manen rond gasreuzen als Jupiter en Saturnus, maar ook rond de verre ijsreuzen Uranus (27 bevestigde manen) en Neptunus (14) steken behoorlijk af bij die van rotsachtige planeten zoals de aarde. Van de vier rotsplaneten hebben alleen de aarde (1) en Mars (2) überhaupt manen.

Oorzaak van dat grote verschil schuilt allereerst in de geschiedenis van het zonnestelsel. De gasplaneten ontstonden veel verder weg van de zon, waar meer ruw materiaal beschikbaar was. Rond de nog vormende planeten ontstond daardoor een dikke schijf van stof en gas, waaruit meerdere manen samenklonterden. Rotsplaneten zoals de aarde zijn juist samengeklit uit kleine brokjes materiaal die aan elkaar bleven kleven, als een sneeuwbal waaraan al rollend steeds meer materiaal plakt. Ze werden op die manier nooit zwaar genoeg om een eigen stofschijf te vangen.

Dat de aarde een maan heeft, komt doordat een voorloper van onze planeet ergens in de kosmische geschiedenis botste op een ander hemellichaam, waarna een brokstuk werd weggeslingerd. Dat brokstuk werd de maan.

Saturnus en negen van zijn 117 inmiddels bekende manen Beeld NASA/JPL-Caltech/SSI/CICLOPS/Kevin M. Gill

Grotere zwaartekracht

Bovendien zijn planeten als Jupiter en Saturnus veel groter dan de rotsplaneten. De aarde past zo’n 700 keer in Saturnus en 1.300 keer in Jupiter. De gasreuzen hebben daarom niet alleen meer plek voor manen, maar dankzij hun grotere zwaartekracht raakten in de loop der jaren ook meer passerende hemellichamen verstrikt in hun gravitationele netten. Een deel daarvan belandde vervolgens als maan in een baan rond die planeten.

De nieuwe Saturnus-manen kregen alleen officiële IAU-namen zoals ‘S/2020 S 6’. Van zijn 117 manen hebben er pas 64 een reguliere naam. Bekendste daarvan zijn onder meer Titan, de grootste Saturnus-maan, groter zelfs dan planeet Mercurius, en ijsmaan Enceladus, die vermoedelijk een ondergrondse oceaan herbergt en daarmee een potentiële locatie is voor buitenaards leven.