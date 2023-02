Astronomen staan paf door ontdekking James Webb-telescoop: ‘Nu zien we dat onze modellen fout zijn’

Zes gigantische sterrenstelsels waarvan sterrenkundigen dachten dat ze nog niet konden bestaan: astronomen staan paf door de ontdekking van de James Webb-telescoop. Sterrenkundige Leen Decin (KU Leuven), die ook onderzoek doet via die telescoop, ziet dat ‘95 procent van onze modellen zoiets nooit hebben voorspeld’.

Wat hebben uw collega’s juist ontdekt?

“Eerst een stapje terug. We proberen een antwoord te vinden op de vraag hoe de oudste sterren geboren zijn. Dat doen we om een idee te krijgen over hoe ons eigen Melkwegstelsel ontstaan is. Daarvoor kijken we naar heel oude sterrenstelsels, iets waar de James Webb-telescoop heel goed in is. Alle hemellichamen sturen licht uit. Ons heelal dijt steeds een klein beetje uit. Daardoor wordt het licht dat alles uitstuurt, ook steeds een beetje roder – we noemen dat roodverschuiving. De Webb is heel gevoelig voor dat infrarode licht.”

“Met de Webb hebben we nu kunnen kijken naar licht van enkele honderden miljoenen jaren na de big bang. Voor een leek lijkt 100 miljoen jaar immens lang. Voor een sterrenkundige is dat een fractie van een seconde als je weet dat ons universum 13,8 miljard jaar oud is. Wat blijkt nu? De sterren zitten in galaxieën die veel zwaarder waren dan we verwacht hadden.”

Wat bedoelt u met ‘zware’ sterrenstelsels?

“Dat ze een massa hebben van meer dan 10 tot 100 miljard zonmassa’s. De meeste modellen die we hadden, gingen ervan uit dat deze eerste sterren in veel ‘lichtere’ sterrenstelsels zouden zitten.”

“We dachten dat babysterrenstelsels enkel door tegen elkaar te botsen en samen te smelten zo zwaar konden worden. Hoe meer botsingen, hoe groter het sterrenstelsel: dat was de redenering. Dat leek ons ook voor ons eigen Melkwegstelsel een logische ontstaansgeschiedenis te zijn. Nu kijken we met de Webb en zien we dat we verkeerd zijn.”

Wat betekent dat?

“Dat onze modellen fout zijn! (lacht) We maken modellen op basis van alle waarnemingen die we kunnen doen. We noemen de James Webb-telescoop niet voor niets een universum-breker: hij laat ons toe om waarnemingen te doen die voordien onmogelijk waren. Nu we die toetsen aan onze modellen blijken die niet te kloppen: de eerste sterrenstelsels zijn supermassief. Ik denk dat 95 procent van onze eigen modellen dat nooit hebben voorspeld. Het zet ons denkbeeld dus op zijn kop.”

Wat voorspelden de oude modellen dan wel?

“Dat gassen er na de big bang langer over zouden hebben moeten doen om af te koelen tot sterren en sterrenstelsels. Deze ontdekking toont dat die tijdsspanne waarschijnlijk veel korter zal zijn geweest.”

Wat nu?

“We moeten nieuwe waarnemingen verzamelen en onze modellen herbekijken. We zitten nu met zes nieuwe ankerpunten: dat is niet veel. We kunnen met de Webb nog dichter tegen de oerknal kijken. Maar dat vraagt nog veel meer tijd, omdat het licht dat toen uitgezonden werd zoveel zwakker is.”

“Daarnaast moeten we ons de vraag stellen welke fysische of chemische elementen we moeten aanpassen in onze modellen om te kunnen verklaren dat we zo snel tot zware sterrenstelsels kunnen komen. Dat zijn ingewikkelde berekeningen. Misschien hebben we ergens een vereenvoudiging gemaakt die nu fout blijkt te zijn. Dat is wetenschap.”

Waarom moet een leek wakker liggen van deze ontdekking, of niet?

“Ik krijg die vraag heel vaak. Mijn antwoord is altijd hetzelfde, en eigenlijk filosofisch. De mens wil meer dan brood en spelen: veel mensen zijn echt wel bezig met de vraag waar we vandaan komen, wat onze plaats is binnen dit universum en hoe het komt dat wij leven op een planeet die levensvatbaar is. Die vragen kan niemand beantwoorden.”

“Wel geeft deze ontdekking opnieuw een klein stukje van het antwoord op die vraag van wat onze heimat, ons huis is. Plots blijkt er bij wijze van spreken een hele kelder onder het huis te zitten, terwijl we vroeger dachten dat het gewoon solide fundering was. Het is nu aan ons om te verstaan hoe die kelder werd uitgegraven en wat zijn functie is.”