Aster Nzeyimana verovert ‘Extra Time’: ‘Een touchscreen was geen optie, dat is typisch Frank’

Frank Raes moet op pensioen en dus krijgt Extra Time een nieuwe spelverdeler. Aster Nzeyimana (28) moet het wel zonder touchscreen doen. ‘Het laatste wat ik wil doen, is Frank zijn typische zinnetjes pikken.’

Ben je met de grove borstel door het programma gegaan?

“Er verandert wel wat, maar ik zou het meer evolutie dan revolutie durven noemen. Dat ik met een nieuwe studio aan de slag mag, zal wellicht het meest in het oog springen, en ik ben dan ook geweldig dankbaar dat de ploeg dat op zo’n korte tijd heeft klaargekregen. Verder hebben we gesleuteld aan de intro van het programma en verdwijnt ‘de Keek op de Week’ van Filip Joos. Kijkers zullen dat misschien jammer vinden, maar het format was gewoon een beetje op, gaf hij zelf aan.”

Jullie hebben ook besloten om het tegenpruttelende touchscreen te ‘cancellen’.

“Dat is typisch Frank Raes en daar moet je afblijven. Het is een zotte eer dat ik zijn schoenen mag vullen – samen met Gary Lineker is hij mijn jeugdidool – dus het laatste wat ik wil doen, is zijn typische zinnetjes en handelingen pikken. Een scherm in de tafel, met de kans dat ik zelf zou liggen knoeien, was dus geen optie.”

“De goede elementen zijn daarom nog niet overboord gegooid. Een gast die zijn moment van de week mag kiezen, blijft de perfecte voorzet om uiteenlopende thema’s aan te snijden. En de focus van het programma blijft: dicht bij de Belgische voetbalwereld staan. Dat is er niet makkelijker op geworden. Vandaag heeft elke club een eigen tv-kanaal en sociale media, voetballers hebben onze studio niet per se nodig om een publiek te bereiken. Maar met Manuel Benson (FC Antwerp) hebben we toch al meteen een wijze gast gestrikt.”

Extra Time heeft een trouw publiek. Heb je schrik om té hard tegen de schenen te schoppen?

“Niet echt, ik weet dat ik mijn eigen accenten mag leggen. De situatie was wellicht helemaal anders geweest als ze op de redactie hadden gezegd: ‘Welke pipo smijten ze hier nu binnen.’ Maar ik ben met open armen opgevangen, in de eerste plaats door Frank zelf. Zij nemen de druk wat van mijn schouders, al vind ik het net zoals de kijkers natuurlijk best spannend. Ik hoop vooral dat die eerste uitzending vlot verloopt.”

“Ik weet trouwens nu al dat de reacties alle kanten gaan uitspringen. Ik heb vooraf met heel veel mensen over het programma gesproken, en die hadden bijna allemaal een andere mening. De ene wilde reportages, de ander vroeg om van Extra Time nog meer een praatbarak te maken. En over de gasten ... ‘Die móet aan tafel’ of ‘die zeker niet’, het zal nooit voor iedereen goed zijn.”

Met Filip Joos, Peter Vandenbempt en Wesley Sonck is de eerste aflevering op dat vlak erg conservatief. Mag het ook daar niet wat diverser zijn?

“Dat is zeker en vast de bedoeling. Ik heb een lijst met mensen in mijn hoofd, die er nog nooit hebben gezeten en die dezelfde kwaliteit aan tafel kunnen bieden. Maar Filip Joos blijft mijn vaste kompaan, met hem klikt het ook al enorm goed in de podcast (‘90 minutes’, MIM) die we samen maken. Anders was hij wellicht de eerste geweest om een stap opzij te zetten. En je kan er niet omheen: samen met Peter Vandenbempt behoort hij nu eenmaal tot de crème van de voetbaljournalistiek.”

“Onze redactie heeft het voorbije jaar vol in de wind gestaan, na die uitspraken van Eddy Demarez. Terwijl ik oprecht vind dat er – veel meer dan andere sportredacties – veel jonge en ook vrouwelijke impulsen zijn. Het een hoeft het ander niet tegen te houden, want laat me daar duidelijk over zijn: ook Eddy heeft helemaal zijn plaats bij ons.”