Assisenjury in proces rond moord op Julie Van Espen samengesteld: wat riskeert dader Steve Bakelmans?

Waarover gaat deze zaak ook alweer?

De 23-jarige Julie Van Espen verdween op 4 mei 2019. Ze was thuis met de fiets vertrokken richting Antwerpen, maar kwam daar nooit aan. Een dag later werd haar bebloede kledij en fietsmand teruggevonden in de omgeving van het Albertkanaal in Merksem.

Op camerabeelden in de buurt was een man te zien met haar fietsmand in zijn handen. Hij werd geïdentificeerd als Steve Bakelmans en kon op 6 mei gearresteerd worden. Diezelfde dag werd ook het lichaam van de studente uit het Albertkanaal gehaald. Bakelmans bekende dat hij Julie gedood had, omdat ze zich hevig verzet had toen hij haar wilde verkrachten.

Wie is de verdachte?

Steve Bakelmans (41) werd in het verleden al meermaals veroordeeld. Hij was op vrije voeten in afwachting van een verkrachtingszaak uit 2016 die nog voor het hof van beroep moest komen. De behandeling van het dossier liet echter lang op zich wachten. Bakelmans werd voor die feiten uiteindelijk veroordeeld tot vijf jaar cel en tien jaar terbeschikkingstelling, maar toen was het voor Julie Van Espen te laat.

Beschuldigde Steve Bakelmans. Beeld Photo News

Wat heeft de zaak-Van Espen teweeggebracht?

Enkele maanden na de dood van Julie Van Espen bracht de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) een scherp rapport uit. De HRJ stelde in het dossier Steve Bakelmans verschillende disfuncties vast, zowel bij de rechtbank in eerste aanleg als bij het hof van beroep. Zo had de rechter van de correctionele rechtbank onvoldoende informatie om een grondige risico-inschatting te doen, en is het dossier op het hof van beroep niet als prioritair beschouwd, hoewel dat wel had gemoeten.

Het hof van beroep in Antwerpen heeft naar aanleiding van de moord op Julie Van Espen haar interne werking doorgelicht en aangepast.

Sinds de moord op Julie Van Espen werd volgens het Antwerpse parket-generaal verder gestreefd naar het optimaliseren van de afhandelingstijd van de steeds toenemende toevloed van strafdossiers in graad van hoger beroep en dit in permanent overleg met de eerste voorzitter van het hof van beroep.

Wat kunnen we van dit assisenproces verwachten?

Vandaag is in het Antwerpse justitiepaleis de volksjury voor de assisenzaak samengesteld. Die jury bestaat uit 4 mannen en 8 vrouwen. Het eigenlijke proces start op maandag 13 december en zal volgens de planning tot 21 december in beslag nemen.

Volgende week zullen minstens elf burgerlijke partijen vertegenwoordigd zijn. Onder hen de ouders, broer en zus van het slachtoffer, haar toenmalige vriend en zijn ouders, en drie vriendinnen.

Zoals gezegd heeft Steve Bakelmans de moord op Julie Van Espen al bekend. Er lijdt dus weinig twijfel dat hij schuldig wordt bevonden. Het is vooral de vraag welke straf hij zal krijgen.