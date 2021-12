‘Asociaal en niet solidair’: toestroom van Nederlanders in Antwerpen frustreert gouverneur Cathy Berx

Het was maandag op wegen vanuit Nederland naar België al opvallend druk. Nederlanders trokken voornamelijk richting Antwerpen. Veel mensen leken te willen profiteren van het feit dat winkels en cafés daar open mogen zijn. Ook dinsdag bleek het opnieuw erg druk op de wegen richting België.

Zelfs in de treinen richting België waren er dinsdag veel mensen aanwezig. Sommige reizigers konden soms niet met een trein mee omdat die te vol zat. Volgens de reisplanner van de Nederlandse Spoorwegen (NS) was het in meerdere treinen tussen Nederland en België onmogelijk om voldoende afstand te houden.

Op Belgische perrons werden reizigers tegengehouden als ze in een trein willen stappen die te vol was. De NMBS heeft de eigen veiligheidsdienst Securail ingezet en hulp gevraagd van de federale spoorwegpolitie.

Auto’s tegengehouden

Volgens de politie in Antwerpen was het ‘abnormaal druk’ in de binnenstad. Die drukte was ook terug te zien in de parkeergarages in Antwerpen: verschillende auto’s werden door de politie tegengehouden en veel garages stonden vol. Bij de parkeergarages Grote Markt en Oudaan waren door de drukte alleen abonnementhouders welkom.

Veel garages in Antwerpen staan vol. Beeld Joel Hoylaerts / Photonews

Door het slechte weer was het niet overal druk op straat. Veel mensen zochten de Antwerpse horeca op. Volgens Antwerpenaren en regelmatige dagjesbezoekers is het wel veel drukker in de stad dan normaal - vooral door de vele Nederlanders die de wintersfeer in Antwerpen willen proeven.

Geen juridische instrumenten

Gouverneur Cathy Berx erkende geen juridische instrumenten te hebben om dagjesmensen uit Nederland te weren. De Nederlandse premier Mark Rutte had Nederlanders al opgeroepen vooral niet naar België of naar Duitsland te reizen als het niet per se nodig is. “Ik zou denken dat dat nog veel meer impact heeft dan een gouverneur van Antwerpen die een dergelijke oproep doet”, zei Berx maandag.

Belgische winkelstraten lopen vol met Nederlandse dagjesmensen. Gouverneur van Antwerpen Cathy Berx raadt het Nederlanders ten zeerste af, zegt ze in #BlokenToine:



"Asociaal, niet solidair en niet verstandig in tijden van pandemie." pic.twitter.com/B1ZxsIeYot — NPO Radio 1 (@NPORadio1) 28 december 2022

‘Hier geïnfecteerd worden’

Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) zegt in Het Nieuwsblad dat de winkelende Nederlanders uiteindelijk de zorg in eigen land meer kunnen belasten. “Want ze ontlopen de maatregelen en ze kunnen hier geïnfecteerd worden, naar huis gaan en daar opgenomen worden als ze ernstig ziek zijn.”

Van Ranst stelt dat de komst van de Nederlanders niet aangemoedigd moet worden. “Anderzijds moeten we niet vrezen dat ze plots de omikronvariant massaal naar hier gaan brengen, want daar hebben we er evenveel van. Maar het moet wel binnen de perken blijven. Maar herinner ik me ook een tijd dat wij exact hetzelfde deden toen de terrassen hier niet open waren, maar wel bij hen.”