Asieldiensten afgelopen maand 92 keer veroordeeld door gebrek aan opvangplaatsen

De federale regering is al even op zoek naar extra plaatsen in de asielopvang. De diensten van Fedasil kunnen de asielzoekers die zich aanmelden niet meer allemaal een plaats geven, omdat de opvang vol zit. Sinds enige tijd moeten verschillende mensen aan het Klein Kasteeltje in Brussel daarom de nacht op straat doorbrengen.

De arbeidsrechtbank heeft in de periode tussen 29 oktober en 19 november voor 92 asielzoekers een uitspraak gedaan op eenzijdig verzoekschrift, omdat ze geen opvang konden krijgen op de dag dat ze zich hadden aangemeld. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) vrijdag geantwoord op vragen van N-VA-Kamerlid Theo Francken. De arbeidsrechtbank legde de overheid daarbij een dwangsom op.

Volgens Francken zit ons land duidelijk middenin een asielcrisis. “Mensen slapen op de koude straatstenen, de linkse verwelkomingspolitiek faalt compleet”, zegt hij. “Mahdi heeft de crisis zelf georganiseerd en de belastingbetaler betaalt de onervarenheid en linkse naïviteit cash.”

Het kabinet-Mahdi benadrukt dat de 92 mensen van wie sprake intussen allemaal opvang hebben bekomen. De dwangsommen die de overheid moest betalen zijn dus niet langer opeisbaar. Bovendien heeft de arbeidsrechtbank ook verschillende verzoekschriften afgewezen, klinkt het.