Artsen Zonder Grenzen grijpt in bij asielzoekers in Nederland: ‘Bizar en beschamend’

Waarom grijpt Artsen zonder Grenzen in in Nederland?

“Afgelopen vrijdag stuurden we een team naar Ter Apel om de medische nood daar in kaart te brengen en in te schatten of onze tussenkomst een meerwaarde zou bieden. Al snel bleek dat de leefomstandigheden daar mensonwaardig zijn. Er zijn geen douches aanwezig, mensen hebben al weken niet gedoucht. Ook de toiletten zijn enorm onhygiënisch en lopen over. Deze omstandigheden wens je werkelijk niemand toe.

“Daarnaast zijn er mensen met chronische ziektes zoals diabetes. Zij raken door hun voorraad heen en vallen zonder medicatie. Dat kan leiden tot ernstige medische noodgevallen. In overleg met het Rode Kruis, dat hier al enkele weken aanwezig is, hebben we besloten dat ook onze hulp nodig is.”

Waarin verschilt jullie hulpverlening van die van het Rode Kruis?

“Het Rode Kruis verleent voornamelijk eerste hulp bij crises. Wij verzorgen de iets gecompliceerdere wonden en vullen het werk van het Rode Kruis aan. Daarnaast biedt het Rode Kruis ook een luisterend oor, daar hebben vluchtelingen vaak nood aan na een lange en zware reis.”

Is deze tussenkomst geen blamage voor de Nederlandse overheid?

“Zeker. Het is de eerste keer in het vijftigjarige bestaan van de organisatie dat AzG medische hulp biedt in Nederland. Het is enorm bizar en beschamend dat een welvarend land als Nederland onze tussenkomst vereist. De verantwoordelijkheid ligt bij de Nederlandse overheid, niet bij een medische noodhulporganisatie. Het is aan de overheid om voldoende menswaardige opvangplekken te creëren voor de mensen hier die nu buiten slapen.”

Waarom grijpt de overheid niet in?

“Dat is te wijten aan politieke onwil. De Nederlandse regeringscoalitie stelde dat er 200 miljoen euro structureel geïnvesteerd moest worden in de opvang van vluchtelingen. Dat is nog steeds niet gebeurd. Ook het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers trok al jaren geleden aan de alarmbel en waarschuwde iedereen voor wat ons te wachten stond als we niet ingrepen. De overheid heeft niet naar die waarschuwingen geluisterd. En nu zitten we hier, in de problemen.

“Zo’n 700 mensen kunnen we in Nederland makkelijk onderdak geven. De wil is er gewoon niet. Oekraïners worden wel met open armen ontvangen, daar staan zelfs bedden voor leeg. Syriërs en Afghanen daarentegen liggen hier onder een zeiltje te verkommeren. We moeten wíllen investeren in asielzoekers. Daar ligt het probleem.”

Nog nooit sliepen er zo veel asielzoekers op straat voor het aanmeldcentrum. Blijft hun aantal toenemen?

“Het is heus niet zo dat er veel meer asielzoekers zijn dan in de afgelopen jaren. Dit is geen vluchtelingencrisis, maar een bestuurs- en systeemcrisis. De Nederlandse overheid sluit elke keer opnieuw opvangcentra en ontslaat medewerkers zodra ze denken dat het aantal vluchtelingen afneemt. Enige tijd later komt een weer een nieuwe golf van vluchtelingen, bijvoorbeeld door ontwikkelingen in Afghanistan, en dan is er weer een tekort.”

Gaan andere landen beter met zulke situaties om?

“Het is overal een probleem. Kijk naar België, ook daar zijn de gemeentes niet bereid om opvangplaatsen te creëren. Ook daar slapen mensen op straat voor het Klein Kasteeltje. Kijk naar Griekenland, met de situatie in Moria enkele jaren geleden. Kijk naar de Europese grenzen. Vluchtelingen kunnen nergens heen. Er zijn gewelddadige pushbacks, mensen worden letterlijk teruggeduwd met hun boot op de Middellandse Zee. De Europese Unie betaalt zelfs de Libische kustwacht om mensen tijdens hun oversteek naar Europa weg te jagen. Dat is simpelweg belachelijk.”