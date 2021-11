Artsen woedend over versoepelde teststrategie: ‘Recept voor versnelling van de pandemie’

“Het is nu meer dan duidelijk”, klinkt het in het persbericht van de huisartssyndicaten. “De politiek laat de huisarts stikken. Ondanks alle loze beloften van het belang van de huisartsgeneeskunde bewijzen nu ook de ministers van Volksgezondheid dat ze niets doen om de huisarts te ontlasten, dat ze niets doen om de huisarts weer huisarts te laten zijn.”

“Voor ons stopt het hier. Wij volgen de beslissingen van het Overlegcomité en de Interministeriële Conferentie niet meer. Wij zullen de huisartsen adviseren ons uitgewerkt voorstel te volgen. Wij willen de huisartsen een teststrategie aanbieden die de administratieve last vermindert, epidemiologisch zinvol is en vooral de huisartsen weer de mogelijkheid geeft om zich in te zetten waarvoor ze zijn opgeleid: de zorg voor de zieke patiënt.”

Concreet hadden de huisartsen voorgesteld gevaccineerden één keer te testen, ten vroegste op dag 5, en een verplichte quarantaine op te leggen in afwachting van een negatief resultaat. De politiek legde dat voorstel naast zich neer. “De nieuwe strategie is niet realiseerbaar”, zei Roel Van Giel van huisartsenvereniging Domus Medica in Het journaal. “Er is niemand die op dag 1 een code krijgt. Bovendien zien we vaak dat een tweede test toch nog positief is. Dit is geen ontlasting van de huisartsen. Integendeel, er wordt zo nog meer druk gelegd op ons.”

Lode Godderis, professor Arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven en ceo van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk IDEWE, had het vanmorgen op Radio 1 zelfs over “een recept voor de versnelling van de pandemie”. "Deze beslissing is totaal onbegrijpelijk. Quarantaine is de enige juiste maatregel”, aldus Godderis, die ook lid is van de expertengroep GEMS.

Volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) verschilt de nieuwe regeling in de praktijk niet heel erg van het voorstel van de huisartsen. “Iemand die gevaccineerd is, moet zich zo snel mogelijk laten testen. In de praktijk is dat op dag 2, 3, 4 of 5. Ze zitten in quarantaine tot dat moment. In de praktijk is dat hetzelfde als wat de artsen voorstellen.”

Vlaams minister Wouter Beke vindt het geen goed idee om te wachten tot dag 5 om te testen. “Als je iedereen in quarantaine zet, heeft dat heel wat gevolgen”, zei hij in Het journaal. “Ik vrees dat we dan met ongelooflijk veel problemen te maken krijgen. Daarom hebben we ervoor gekozen zo snel mogelijk te testen. Niet-gevaccineerden moeten daarna nog een tweede test laten doen. Gevaccineerden niet, maar ze moeten wel voorzichtig blijven.”