Arts vrij onder voorwaarden na mogelijk onrechtmatige euthanasie in Gents ziekenhuis

Op zaterdag 20 november werd na het overlijden van een bejaarde patiënt bij de politie aangifte gedaan van een “mogelijk onrechtmatige euthanasie”, zegt het parket. “Die zou hebben plaatsgevonden in een Gents ziekenhuis. Het parket werd ingelicht, en vorderde een onderzoeksrechter om de precieze omstandigheden van de levensbeëindiging te onderzoeken. De arts werd vervolgens gearresteerd en zondagavond voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Hij werd na uitgebreid verhoor door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder strikte voorwaarden.”

De kwalificatie in de huidige stand van het onderzoek betreft vergiftiging (artikel 397 van het strafwetboek), stelt het parket. Dat is de kwalificatie waarvoor de drie artsen zich moesten verantwoorden in het omstreden euthanasieproces in 2020 in Gent.

“Gelet op het geheim van het gerechtelijk onderzoek kan er actueel niet meer informatie gegeven worden. De precieze omstandigheden waarin de levensbeëindiging heeft plaatsgevonden, worden volop onderzocht”, zegt het parket.