Arts: Braziliaanse president kan vandaag ziekenhuis verlaten, naweeën steekpartij nog voelbaar

“We verwachten dat hij morgen kan vertrekken”, zei chirurg Antonio Macedo, hoofd van het behandelende team in het private ziekenhuis Vila Nova Star in Sao Paulo. De 66-jarige president kreeg zaterdag een dieet op basis van niet-gefermenteerde room. Als hij dat goed verteert, kan de beslissing genomen worden om hem te laten vertrekken.

“Het gaat goed met me, dankzij god”, verklaarde Bolsonaro tijdens een videoconferentie. Hij wil graag “opnieuw aan de slag gaan”.

Vlak na zijn opname deelde de president via Instagram een selfie om te laten zien dat het goed met hem ging. (14/07/2021) Beeld via REUTERS

Bolsonaro heeft al zes operaties moeten ondergaan sinds hij in 2018 werd neergestoken tijdens de verkiezingscampagne. Hij werd geraakt in de buikstreek en de meeste operaties zijn uitgevoerd aan het spijsverteringssysteem.

De president was in de nacht van dinsdag op woensdag eerst opgenomen in het militair ziekenhuis van de hoofdstad Brasilia. Toen de diagnose van een darmobstructie werd gesteld, moest hij worden overgebracht naar een privékliniek in metropool Sao Paulo. Daar hielden zijn aanhangers de wacht om hem een hart onder de riem te steken, maar ook tegenstanders trokken naar het ziekenhuis om hun onvrede te laten horen.

Een aanhanger van Bolsonaro bij de ingang van het ziekenhuis waar de president is opgenoemen. (16/07/2021) Beeld REUTERS

Coronapandemie

Het is namelijk niet alleen Bolsonaro's gezondheid die kwakkelt. De president ligt zwaar onder vuur vanwege zijn gebrekkige reactie op de coronapandemie. In het Zuid-Amerikaanse land kwamen al 541.266 inwoners om het leven door het longvirus. Daarmee is in absolute aantallen Brazilië na de Verenigde Staten het zwaarst getroffen land ter wereld.

Bolsonaro noemde Covid-19 echter lange tijd “een griepje” en weigerde strenge maatregelen te nemen om het virus in te dammen. Bovendien zou er gesjoemeld zijn met de inkoop van coronavaccins: voor het leveren van miljoenen doses zouden farmaceuten smeergeld moeten betalen. Inmiddels heeft het Braziliaanse Congres een onderzoek naar Bolsonaro's coronabeleid en mogelijke corruptie gestart. Dit zou in theorie tot zijn afzetting kunnen leiden, maar zolang hij nog machtige bondgenoten in de Senaat heeft, lijkt dat onwaarschijnlijk.

Massademonstratie tegen Bolsonaro in metropool Sao Paulo (03/07/2021) Beeld AFP

Onvrede

Veel Brazilianen zijn echter klaar met Bolsonaro. Uit een recent opinie-onderzoek blijkt dat 54% van de bevolking wil dat hij wordt afgezet. Eerder deze maand gingen tienduizenden de straat op in talloze steden door heel het land om het aftreden van de president te eisen.

Bolsonaro heeft desondanks zijn zinnen op een tweede termijn gezet, maar uit de jongste peilingen blijkt dat hij maar liefst 14% achterligt op de linkse oud-president Luiz Inácio ‘Lula’ Da Silva (2003-2010). Bolsonaro heeft dan ook gedreigd de macht niet over te dragen als er tijdens de verkiezingen fraude wordt gepleegd. “Ik zal de presidentiële sjerp geven aan degene die wint na een controleerbare en betrouwbare stemming,”

Hij dringt er bij het Congres op aan om papieren stembiljetten toe te staan, naast stemcomputers die al sinds 1996 worden gebruikt. “Met het huidige kiesstelsel lopen we het risico dat er volgend jaar geen verkiezingen zijn. Uw toekomst staat op het spel”, zei hij. Argumenten waarom er fraude zouden kunnen worden gepleegd gaf hij echter niet.