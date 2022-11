Arrestaties, gewonden en schade in Brussel na België-Marokko: politie voert tiental administratieve aanhoudingen uit

Het ging al tijdens de door Marokko gewonnen wedstrijd mis bij het Brusselse Zuidstation en later ook in de Molenbeek, Schaarbeek en Anderlecht. Relschoppers, van wie sommigen waren getooid met de Marokkaanse vlag, gooiden met vuurwerk en flessen, sloegen met stokken en stichtten brandjes. Meerdere elektrische steps gingen in vlammen op. Ook werden straatmeubilair, een verkeerslicht en geparkeerde auto’s vernield. Een cameraploeg van de VRT werd belaagd.

Een RTBF-journaliste raakte gewond in het gezicht door vuurwerk. De openbare omroep maakte zondagavond bekend aangifte te zullen doen. Ook raakte een wagen van de Brusselse brandweer beschadigd. “Een van onze ambulances is gestenigd nabij de Lemonnierlaan”, zegt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer. “Er is schade aan het koetswerk, de spiegels en de koplampen. Gelukkig is de bemanning ongedeerd en konden ze rekenen op de steun van de politie. We vinden het onbegrijpelijk en kafkaiaans dat de hulpdiensten op de politie moeten rekenen om in alle rust en veilig te werken.”

De politie, die op rellen was bedacht, was in groten getale uitgerukt en zette traangas en een waterkanon in. Philippe Close (PS), de burgemeester van Brussel, ontraadde supporters om nog naar de binnenstad te komen. Hij vroeg de politie de ordeverstoorders van de straat te halen met administratieve aanhoudingen. Daarvan is er een tiental verricht. Eén persoon is gearresteerd. Rond 19 uur was de rust teruggekeerd in het stadscentrum van Brussel, maar ook in de wijk Zwarte Vijvers in Sint-Jans-Molenbeek, het Paviljoenplein in Schaarbeek en het Barraplein in Anderlecht, waar ook ordeverstoringen plaatsvonden, vult de politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene aan.

De politie zal “er de komende dagen alles aan doen om de relschoppers te identificeren”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v).

Ook rellen in Antwerpen en Luik

Antwerpen leek het er aanvankelijk beter af te brengen. Toch zette de politie ook daar uiteindelijk het waterkanon in toen feestelijkheden uit de hand liepen op het Kiel en sloot onder andere de Turnhoutsebaan in Borgerhout af. Een VTM-verslaggever kreeg voor de draaiende camera een klap van een passant. Journalist Rob Van herck werd door een groep mensen belaagd. Op de beelden is te zien dat hij een klap krijgt, waarop het verslag wordt afgebroken. Van herck geraakte niet gewond, maar dient wel een klacht in. VTM Nieuws sluit zich aan bij die klacht.

Er vonden in totaal een tiental arrestaties plaats in Antwerpen, zo meldde de politie zondagavond. “De rust begint wel stilaan terug te keren en er is minder volk op straat”, aldus Kim Bastiaens, woordvoerster van de Antwerpse politie.

In Luik belaagden tientallen mensen na de wedstrijd een politiebureau. Ruiten gingen aan diggelen en politieauto’s werden beschadigd.

Premier Alexander De Croo veroordeelde de rellen ten strengste. “Voetbal moet een feest zijn”, aldus de premier, die op de terugweg was van een bezoek aan Oekraïne. Hij stelde ook nog dat het geweld ongepast is.

Mijn 💔 brak daarnet. Geen excuses voor wat hier in mijn buurt is gebeurd. Geen enkel 😔! https://t.co/JEqC5rVcpL — Riadh Bahri 🏳️‍🌈 (@Riadh_B) 27 november 2022

Ook onrustig in Nederland

Ook in verschillende Nederlandse steden was het onrustig. In het centrum van Rotterdam voerde de Mobiele Eenheid (ME) van de Nederlandse politie charges uit tegen de relschoppers. De politie sprak van een groep van ongeveer vijfhonderd supporters. Er werd onder meer met vuurwerk en glas naar de politie gegooid.

In Den Haag greep de ME ook in, omdat er rellen uitbraken. “De sfeer is wat grimmiger geworden”, aldus een woordvoerster. Volgens haar werd er met zwaar vuurwerk gegooid en trokken supporters auto’s van voorbijgangers open. “Het gaat om een grote groep. De politie probeert ervoor te zorgen dat iedereen weggaat.”

In Amsterdam waren volgens een woordvoerder zo’n vijfhonderd mensen op de been. Er braken brandjes uit en mensen staken vuurwerk af. De ME staat klaar om in te grijpen, mocht dat nodig zijn, aldus de politie. In eerste instantie verliepen de feestelijkheden gemoedelijk. “Er was een feestje en dat is nu overlast geworden”, aldus de woordvoerder.

In Utrecht en Amersfoort werd vooral feest gevierd, aldus een woordvoerder van de politie. In de Utrechtse wijk Lombok was de sfeer feestelijk, er waren slechts her en der wat kleine straatbrandjes. In Amersfoort werd een scooter in brand gestoken en was er vuurwerk.