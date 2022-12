Argentinië dankt ‘simpele boer’ die zijn ploeg naar de wereldtitel leidde

Toen Lionel Scaloni, de jonge bondscoach van de kersverse wereldkampioen Argentinië, in 2018 werd aangesteld had hij niet bepaald de zegen van Diego Maradona. “Hij is een geweldige jongen, maar hij kan niet eens het verkeer regelen. Hoe kun je het nationale team aan Scaloni geven? Zijn we allemaal gek? Het is veel te groot voor hem, het is als Minguito Tinguitella in het pak van Gordo Porcel”, sprak El Diego.

Porcel en Tinguitella zijn een komisch duo, een Argentijnse Laurel en Hardy zeg maar. Porcel is de dikke.

Ook Jorge Valdano, de intellectueel in de wereldkampioenschapsploeg van 1986, sprak over een “talentcrisis” en “een gebrek aan leiderschap en geduld” bij de Argentijnse ploeg. “Er zijn zoveel dingen mis. Zelfs een genie kan dat niet goedmaken.”

Dat genie is natuurlijk Lionel Messi, al sinds 2005 proberend Argentinië aan een hoofdprijs te helpen en zo uit de schaduw van Maradona te treden. Gereputeerde trainers hadden het geprobeerd, zelfs finales gehaald. Maar in 2018 leek een veelbelovende generatie, met naast Messi topaanvallers als Higuaìn, Aguëro en Di Maria en ook daarachter veel grote namen, gedoemd tot een titelloos bestaan, qua landenvoetbal althans.

Het WK 2018 gold als zwanenzang. Met hangen en wurgen overleefde Argentinië de poulefase om daarna door Frankrijk te worden uitgeschakeld in de achtste finales. Het leek de laatste kans voor Messi, toen 31. Hij stelde zich daarna niet beschikbaar.

Tussenpaus

Na het ontslag van bondscoach Sampaoli na dat WK werd zijn assistent Scaloni aangesteld als tussenpaus. Scaloni was net 40 jaar en nog nooit hoofdtrainer geweest. De oud-waterdrager van Deportivo La Coruña, West Ham United, Lazio en Atalanta kwam tot zeven interlands. Waarschijnlijk was hij niet eens de eerste die de Argentijnse voetbalbond voor de interim-job belde, zo geeft hij zelf grif toe. Hij nam afscheid van enkele grote namen en probeerde talloze spelers uit, op zoek naar de gedroomde combinatie: spelers die raad weten met de bal, en die in het Argentijnse shirt ‘grommen’ als een valse hond. Zodat de nieuwe bondscoach iets had om op door te bouwen. Maar die nieuwe bondscoach werd niet gevonden dus bleef Scaloni aan.

In een videogesprek overtuigde hij Messi om terug te keren, waarbij de aanwezigheid van assistent Pablo Aimar bij dat gesprek waarschijnlijk cruciaal was. Aimar was Messi’s jeugdidool. Snel leek het doek te vallen na uitschakeling in de halve finale door Brazilië op de Copa America van 2019. Maar Messi schaarde zich volledig achter de tactisch veelzijdige en communicatief sterke Scaloni, die zijn spelers bij elke beslissing betrekt.

Argentinië verloor daarna geen wedstrijd meer tot aan het WK. De winst van de Copa America in 2021 voelde als een bevrijding. Maar na verlies tegen Saoedi-Arabië in de eerste poulewedstrijd (2-1) van het WK moest de ‘simpele boer’ Scaloni volgens veel Argentijnen alsnog zo snel mogelijk wijken.

Simpel leven

‘Simpele boer’ is een benaming die Scaloni voor zichzelf gebruikt, vanwege zijn jeugd in het agrarische dorpje Putajo. Hij is er trots op, want hij leerde dat een simpel leven zo slecht niet is. “Je wordt om 6 uur wakker, controleert of de koeien in orde zijn, er geen insecten op de gewassen zitten, loopt door de zonnebloem- en tarwevelden, gaat naar huis, eet, siësta, gaat terug, doet het nog een keer. Misschien zit dat in hoe je met mensen omgaat: eenvoudig, niets vreemds, vertellen hoe het is.”

Hij bleef rustig, zelfs na het beschamende verlies tegen de Saoedi’s waardoor de druk direct op de ketel stond. ‘De zon komt altijd de volgende morgen weer op’, hield hij zijn spelers voor.

Als temperamentvolle, maar matig begaafde voetballer had hij die les vooral geleerd in zijn jaar bij West Ham United waar hij in 2006 op proef was, maar direct weer mocht vertrekken toen hij in de FA Cup-finale een bal in de laatste seconden slecht wegwerkte waardoor Liverpool nog kon scoren. Mede daardoor liep West Ham United de eerste prijs in 26 jaar mis.

Scaloni worstelde er mentaal mee maar speelde alsnog op het WK 2006 ondanks een zware dijbeenblessure. “Ik speelde eigenlijk op een been.”

Argentijnse jongensdroom

Die mentaliteit wil hij terugzien in zijn selectie. Spelers als De Paul, Paredes, Acuña, Molina, Martinez, Alvarez, Di Maria en MacAllister moesten hun typisch Argentijnse jongensdroom om de nieuwe Messi, Maradona of Batistuta te worden opgeven om Messi te dienen. Ze moesten in verschillende systemen kunnen spelen, zonder morren op de bank plaatsnemen, dan weer 120 minuten gas geven zodat het genie zijn ding kon doen. “Ze moeten bereid zijn hun rug te breken”, stelde Scaloni.

In de finale tegen het favoriete Frankrijk kwam alles samen. Middenvelder De Paul was het toonbeeld van onverzettelijkheid en veelzijdigheid ineen. Spits Alvarez joeg in zijn eentje de hele Franse defensie op. Di Maria draaide ondanks blessureproblemen ruim een uur op de voor hem ongebruikelijke linksbuitenpositie op volle toeren, daarmee Frankrijk totaal ontregelend.

Scaloni liet na afloop zijn tranen de vrije loop en dankte zijn ouders. “Zij hebben mij mijn levenshouding bijgebracht: nooit je hoofd laten hangen. Nooit tegen iemand ingaan. Altijd positief doorgaan.”