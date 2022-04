Archeologen ontdekken schat aan graven en standbeelden onder afgebrande Notre-Dame: ‘Dit is buitengewoon’

Franse experts spreken van een ‘buitengewone en emotionele’ ontdekking. In april 2019 werd de iconische kathedraal op het Île de la Cité, in het centrum van Parijs, deels verwoest door een brand. President Macron beloofde dat de 850 jaar oude Notre-Dame in vijf jaar zou worden herbouwd.

Eerder raakte al bekend dat archeologen bij de restauratie op onontdekte schatten waren gestuit. Gisteren werd bekendgemaakt wat ze allemaal hebben ontdekt. Het gaat onder meer om graven, standbeelden, sculpturen, een loden sarcofaag en delen van het oorspronkelijke oksaal uit de 13de eeuw.

Een oksaal is een sierlijke afscheiding tussen het koor en het middenschip, die de clerus scheidde van de kerkgangers. Tot nu toe waren slechts enkele delen van het oorspronkelijke oksaal bewaard gebleven. Sommige bevinden zich in de opslagruimte van de Notre-Dame, andere zijn te zien in het Louvre. Nu blijkt dat de rest van het oksaal zorgvuldig begraven ligt onder de vloer van de kathedraal.

Een van de meest bijzondere stukken van het oksaal is een intact gebleven, uit steen gehouwen hoofd, waarvan men aanneemt dat het van Jezus is.

Honderden uitzonderlijke stukken

De vondst was onverwacht, volgens Christophe Besnier, die het archeologische team leidde. “We hebben al deze rijkdommen ontdekt op slechts 10 à 15 centimeter onder de vloerplaten. Plotseling hebben we honderden uitzonderlijke stukken in ons bezit, die een schat aan informatie bevatten over de geschiedenis van de Notre-Dame.”

Het team had maar weinig tijd om al deze schatten bloot te leggen. Het was aan de slag van februari tot april, alvorens een 30 meter hoge en 600 ton zware stelling werd geïnstalleerd om de torenspits van de kathedraal te reconstrueren. Door de tijdsdruk waren de archeologen ook genoodzaakt zich te beperken tot één specifiek gebied onder de kathedraal.

Ook buiten dat gebied werden delen van het oksaal geïdentificeerd. “We weten dat ze er zijn, en ze zullen niet beschadigd worden”, zegt Besnier. “Hopelijk kunnen we ze op een later moment weer blootleggen.”

De Notre-Dame werd op 15 april 2019 deels verwoest door een brand. Beeld AFP

Sarcofaag

De archeologen haalden ook een loden sarcofaag naar boven. Deskundigen denken dat die het lichaam zou kunnen bevatten van een hoge kerkelijke functionaris, mogelijk uit de 14de eeuw. Met een camera ontdekten de onderzoekers plantenresten onder het hoofd van de overledene, haren en sporen van verschillende stoffen, maar er was geen naamplaatje dat de overledene identificeerde.

Verder onderzoek, waaronder DNA-analyse, moet meer duidelijkheid brengen. Na afloop zal het lichaam mogelijk ergens in de kathedraal herbegraven worden.”