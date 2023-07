Archeologen denken het verloren privétheater van keizer Nero te hebben gevonden in Rome

Je kunt in Rome geen spade in de grond steken of er komt wel weer een imposante archeologische vondst naar boven. Zo ging het ook toen het Palazzo della Rovere, een kasteel uit de Renaissance dat vlak buiten Vaticaanstad ligt, moest worden gerenoveerd. Sinds 2020 maken archeologen van die gelegenheid gebruik om diep in de ommuurde tuin te graven. Met indrukwekkend resultaat.

Ze troffen onder meer een Romeins theater aan met marmeren pilaren en stucwerk met goud van uitzonderlijke kwaliteit. Het zou stammen uit de tijd van Nero (keizer tussen 54 en 68 na Christus), die volgens beschrijvingen van onder meer tijdgenoot Plinius de Oudere in deze buurt een privétheater had laten bouwen. De excentrieke keizer, die prat ging op zijn eigen zang- en dichtkunsten, zou hier zijn eigen optredens hebben geoefend. Hij had zichzelf hoog zitten: “Welk een kunstenaar sterft er met mij”, zou hij volgens de overlevering op zijn sterfbed hebben gezegd.

De Italiaanse onderzoeksgroep heeft een overtuigend verhaal, vindt Astrid Van Oyen, hoogleraar archeologie aan de Radboud Universiteit. Het is overduidelijk een Romeins theater, zegt ze, en de dure bouwmaterialen, de locatie en de verwijzingen in de geschriften wijzen richting Nero.

Wat ze niet kan beoordelen, is hoe de archeologen het theater hebben gedateerd, omdat er nog geen wetenschappelijke publicatie over is. “Maar dit is een sterk team archeologen dat de stad goed kent, ik twijfel niet aan hun zorgvuldigheid.”

Ton Derks, universiteit hoofddocent Romeinse archeologie aan de Vrije Universiteit, spreekt van een “aannemelijke hypothese”. De vondst van het theater van de beroemde keizer spreekt tot de verbeelding, zegt hij. “Je kunt je helemaal voorstellen hoe Nero er heeft rondgelopen en allerlei zangstukken ten gehore bracht.”

Megalomane tiran

Nero dankt zijn faam aan zijn megalomane, tirannieke imago. Zo bouwde hij een enorm paleis in een deel van Rome dat net in vlammen was opgegaan, waardoor sommige tijdgenoten hem ervan verdachten zelf achter de brand te zitten. De Romeinse elite had een hekel aan hem, bij het gewone volk lijkt hij meer populariteit te hebben genoten, mede door de vele (sport)evenementen die hij organiseerde.

Het theater vertelt ook een breder verhaal, zegt Van Oyen. “Zulke monumenten, gebouwd met de meest exclusieve materialen, tonen de macht van de keizers, maar ook de fragiliteit. Ze waren voor hun macht voor een belangrijk deel afhankelijk van uiterlijk vertoon.”

Zo’n honderd jaar voor Nero, toen Rome nog een republiek was en wilde voorkomen dat één persoon te veel macht naar zich toe trok, werden er in de stad dan ook geen stenen theaters gebouwd, aldus Van Oyen. “Als een leider een permanent stenen theater zou achterlaten, zou dat hem te veel populariteit kunnen opleveren.” Daarom bouwde men podia van hout, die na optredens konden worden afgebroken, zegt ze. “De keizers hoefden zich van zulke beperkingen niks aan te trekken.”

Overigens werden bij de opgraving ook artefacten van latere datum aangetroffen, waaronder bekers en potten van gekleurd glas uit de 10de eeuw. Dat er aandacht wordt besteed aan deze latere vondsten is belangrijk, benadrukt Van Oyen. “De post-Romeinse tijd krijgt vaak weinig aandacht, materiaal uit die tijd is vaak zelfs weggegraven.”

De artefacten gaan naar musea, het theater zal als het archeologische onderzoek is afgerond weer worden dichtgegooid: er komt een tuin van een hotel te liggen. “Wel een beetje jammer”, vindt Van Oyen. “Al zul je begrijpen dat in een stad als Rome niks gebouwd zou kunnen worden als je alle archeologische vondsten open moet laten liggen.”