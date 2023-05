‘Arcadia’ eindigt met teleurstellende kijkcijfers: waarom sloeg de reeks nooit aan bij het grote publiek?

Twee maanden geleden startte Arcadia met 639.000 kijkers op VRT1, maar week na week haakten een hoop mensen af. Enkele afleveringen later was de fictiereeks al een derde van zijn publiek verloren. Na de seizoensfinale van gisterenavond staat de teller op 444.000 kijkers. Toch teleurstellende cijfers voor een serie die maar liefst 1 miljoen euro per aflevering heeft gekost. Hoe komt het dat de reeks nooit aansloeg bij het grote publiek?

“Eigenlijk wist je op voorhand dat Arcadia het moeilijk zou hebben om een groot publiek te bereiken”, zegt Stefan Werbrouck in Humo. “Maar dat de kijkcijfers week na week verder zijn ingezakt, komt volgens mij doordat de reeks ook gewoon niet goed genoeg is: de personages spreken niet aan, de dialogen zijn bij momenten erg knullig en de spanning was zeker in de eerste helft van het seizoen ver te zoeken.”

Ook niet evident: Arcadia moest op zondagavond de concurrentie aangaan met programma’s als Boer zkt vrouw, Chateau Planckaert en De mol. Ter vergelijking: de laatste aflevering van de Mol lokte 1.245.000 kijkers, Chateau Planckaert 980.000 kijkers.

Niet herkenbaar

De reeks is een samenwerking van VRT met het Nederlandse NPO en het Duitse ARD. Maar ook in Nederland was Arcadia geen hoogvlieger. Daar keken 228.000 kijkers naar de laatste aflevering op NPO 3, 308.000 kijkers minder dan bij de eerste aflevering.

“Dat de hoofdpersonages zowel Vlamingen als Nederlanders zijn kan leiden tot een gebrek aan verbinding”, zei mediaprofessor Tom Evens (UGent) eerder al in De Morgen. “We kennen de Nederlandse acteurs niet en dat de centrale familie een samengesteld gezin is dat uit Vlamingen en Nederlanders bestaat, is niet herkenbaar. Dat het geld vanuit heel Europa komt is goed om fictie te financieren, maar het mes snijdt langs twee kanten, want het is nefast voor de herkenbaarheid.”

Ondanks het teleurstellende eerste seizoen, is er inmiddels wel al een tweede seizoen besteld. “Het eerste seizoen eindigt op een ‘cliffhanger’, dus de stop eruit trekken, was heel pijnlijk geweest”, schrijft Humo. “Bovendien zal een tweede seizoen goedkoper zijn omdat sommige grote kosten, zoals de bouw van de decors, toch al gemaakt zijn. En als je alle kijkers optelt, bij ons, in Nederland, in Duitsland, zul je nog altijd wel aan een respectabel aantal uitkomen.”