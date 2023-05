Arbeiders in Qatar zijn na WK voetbal helemaal niet beter af

Het WK voetbal zou de behandeling van gastarbeiders in Qatar verbeteren. Zes maanden na afloop worden zij nog altijd uitgebuit.

“Traumatisch”, vindt William zijn leven in Qatar. De Oegandese schoonmaker werkt 84 uur per week, bijna het dubbele van de wettelijk toegestane arbeidstijd. Daarvoor krijgt hij maandelijks 374 euro, minder dan de helft van wat hij gezien zijn uurloon zou moeten krijgen. Bij ziekte moet hij doorwerken, alleen bij ziekenhuis­bezoek is verlof mogelijk.

Al een jaar weigert zijn baas bovendien zijn verlopen identiteitskaart te verlengen. Zou William bij de autoriteiten klagen over zijn situatie, dan komt dat aan het licht, met deportatie tot gevolg. Dat wil hij koste wat het kost voorkomen: hij heeft in Oeganda monden te voeden.

In de jaren voor het WK voetbal van afgelopen winter waren dergelijke verhalen regelmatig te lezen. Qatar kreeg zware kritiek op de uitbuiting van gastarbeiders uit straatarme landen, die onder meer de WK-stadions bouwden.

Het verhaal van William speelt echter nu: uitbuiting vindt na het WK onverminderd plaats. Dat blijkt uit gesprekken die de Nederlandse krant Trouw met dertien gastarbeiders voerde. Allen konden daarvoor schriftelijk bewijs voorleggen.

Vier mensenrechtenorganisaties waarmee de krant sprak, zien de situatie van gastarbeiders na het WK ook verslechteren. Uit de ervaringen van de arbeiders blijkt dat toegezegde hervormingen rond eerlijke uitbetaling, een minimumloon, werkweken van maximaal 48 uur, vrije dagen, veilige woonomstandigheden, verbod op paspoortconfiscatie en mogelijkheid tot baanwisseling, niet worden nageleefd. Ook worden gastarbeiders bedreigd met salariskorting of ontslag als zij hun situatie durven aan te kaarten.

‘Katalysator voor verandering’

Qatar en wereldvoetbalbond FIFA stelden voor het toernooi dat werk- en leefomstandigheden van gastarbeiders waren verbeterd door die hervormingen, hoewel er zorgen bleven over de naleving ervan. Beide typeerden het toernooi als een ‘katalysator voor verandering’. FIFA-voorzitter Gianni Infantino noemde de hervormingen ‘blijvend’ en vond dit WK ‘het beste ooit’.

Maar gastarbeiders zeggen dat zij hun situatie na het WK juist als slechter ervaren. De toegang tot hulp voor gastarbeiders is na het WK ingeperkt. Trouw berichtte in maart al dat het twee grote vakbondsfederaties 48 uur na de finale verboden werd nog langer gastarbeiders te helpen. Nu zijn ook twee platformen van het Qatarese ministerie van Arbeid, waar gastarbeiders misstanden konden melden, uit de lucht gehaald.

De Oegandees William zocht contact met de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Die VN-waakhond is omstreden omdat de Qatarese autoriteiten zijn onderzoeken financieren, maar het is ook de enige overgebleven organisatie met gewicht die gastarbeiders kan helpen. Na het WK kreeg de ILO veel hulpvragen, en William wacht al maanden op hulp. Max Tuñón, ILO-hoofd in Qatar, zegt tegen Trouw dat er dagelijks nieuwe zaken binnenkomen.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken liet Trouw weten dat het verbetering van de situatie ziet, op basis van “recente cijfers en rapporten” van de ILO. Maar die dateren van een maand voor het WK. Het ministerie meldt voorts zich zorgen te blijven maken over de naleving van wetten, bijvoorbeeld rond salarisuitbetaling en de mogelijkheid van baan te wisselen.