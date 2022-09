Apple stelt nieuwe iPhones en Apple Watches voor, met onder meer menstruatietracking en hulp bij auto-ongelukken

Ook zal een deel van het vlaggenschip, de iPhone, voor het eerst buiten China worden gemaakt. En kleine maar belangrijke stap, zeker gezien de toenemende geopolitieke spanningen over Taiwan en de aanhoudende bezorgdheid in Washington over China’s opkomst als concurrent op technologiegebied.

Apple Watches

Apple komt met drie nieuwe horloges: Apple Watch 8, SE en de Ultra. De opvolger van de Apple Watch 7 heeft een nieuwe temperatuursensor die is aangesloten op de menstruatiecyclus van vrouwen.

Belangrijk is daarbij dat deze informatie ten alle tijde privé blijft; sinds het Hooggerechtshof Roe v. Wade heeft afgeschaft vrezen vrouwen dat hun informatie wordt gebruikt om hen voor mogelijke abortussen te veroordelen. Apple heeft zelf geen mogelijkheden om de informatie te ontgrendelen.

Ook nieuw is de Crash Detectie Service, die ernstige auto-ongelukken weet te detecteren en onmiddellijk de hulpdiensten belt.

De nieuwe Apple Watch Ultra heeft een batterijduur van 36 uur en werkt bij extreme temperaturen. Het horloge is ontworpen voor watersport en kan met de Oceanic Plus-app de Apple Watch zelfs worden gebruikt als duikcomputer.

De Ultra ligt vanaf 23 september in de winkel voor 999 euro.

iPhone 14 Plus

Volgens Apple zelf zijn de iPhone 14 Pro en Apple 14 Pro Max de meest geavanceerde serie Pro-modellen ooit, onder meer uitgerust met het always-on display.

Daar hangt dan ook een prijskaartje aan: de iPhone 14 kost minstens 1.019 euro, de iPhone 14 Plus 1.169 euro. Het mag nog wat meer zijn? Dans is er de iPhone 14 Pro (vanaf 1.329 euro) of de Pro Max (vanaf 1.479 euro).

Zo’n apparaat is sneller dan de vorige editie en komt ook met een betere camera. Bovendien zal er gebruik worden gemaakt van elektronische simkaarten - eSIMS - waardoor het model in de VS ook zonder SIM-lade wordt geleverd.

De crash-detectie is ook bij de iPhone ingebouwd en er is de mogelijkheid een nood-SOS functie te gebruiken in het geval van ongelukken in gebieden met weinig of geen verbinding.

De frame is gemaakt van roestvrij staal, de display is een zogenaamde ‘Ceramic Shield’ en de inkeping bovenaan het scherm is veranderd in een pilvormige balk, waar animaties en meldingen op kunnen verschijnen. De iPhones zijn beschikbaar in het zwart, zilver, goud en een nieuw diep paars.

De toestellen zijn te koop vanaf 16 september, bestellen kan vrijdag al.

Airpods Pro 2

Het grote voordeel van de Airpods Pro 2 is de dubbele hoeveelheid ruisonderdrukking ten opzichte van originele de originele Airpods. Ook zijn er verschillende maten oordopjes en kunt u de camera op uw iPhone gebruiken voor gepersonaliseerde ruimtelijke audio om de grootte van het hoofd te meten, zodat het geluid speciaal voor u kan worden afgestemd.

Met zes uur luistertijd, of dertig uur met de oplaad cassette, gaan de Airpods ook 33 procent langer mee dan de voorganger. Het prijskaartje is 249 euro.

De Apple Watch Ultra. Beeld Apple Inc