Apple legt verkoop van producten stil in Turkije nadat lira historische duik neemt

Een dag voordat de Apple-verkoop werd stopgezet nam de Turke lira een historische duik van 15 procent, wat een ravage veroorzaakte voor de prijzen. De valuta haalde nieuwe laagterecords tegenover de dollar en de euro, nadat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan maandagavond lagere rentevoeten had verdedigd. Die zullen volgens hem economische groei stimuleren en tot extra jobs leiden. Sinds begin dit jaar werd de Turkse munt bijna 40 procent zwakker tegenover de dollar.

Door de duik hebben producten die in de lokale munt worden geprijsd een scherpe korting gekregen in vergelijking met prijzen elders, waaronder dus ook de iPhones en andere Apple-producten. De lokale prijzen lagen zo’n 10 procent lager dan de Amerikaanse prijzen na de plotselinge depreciatie. Volgens een verkoper van een Apple-winkel in Istanbul zien mensen de elektronica nu meer als een investering. “De klanten weten dat ze de toestellen een jaar later kunnen verkopen voor meer dan wat ze betaald hebben,” aldus de anonieme verkoper bij persbureau Reuters.

Ook Caner, een grafisch ontwerper in Istanbul, vertelt over zijn jacht op elektronica: “Het is de slechtste tijd om geld uit te geven, maar een betere tijd komt er niet. De prijzen lijken nu misschien hoog, toch liggen ze lager dan wat ze volgende week zullen zijn.” Maar wie in Turkije op zoek is naar de nieuwste AirPods of MacBooks is er dus voorlopig aan voor de moeite. Zowel online als fysiek moeten de officiële Apple-handelaars hun klanten wegsturen.

Het Amerikaanse technologiebedrijf reageerde nog niet op de zaak.