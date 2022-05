Apple hangt nieuwe Europese miljardenboete boven het hoofd: deze chip is de oorzaak

Waar gaat dit over?

Inzet van het Europese onderzoek is de zogenoemde NFC-chip (Near Field Communication) die in verschillende Apple-producten zit, zoals iPhones en de Apple Watch. Met zo’n chip is het mogelijk om betalingen te doen door de telefoon of het horloge tegen een pinterminal aan te houden. Handig voor de consument, maar de Europese Commissie heeft er een groot bezwaar tegen: de chip mag alleen worden gebruikt voor Apples eigen betaaldienst, Apple Pay. Dit is “met afstand” ’s werelds meest gebruikte mobiele portemonnee, concludeert de Europese Commissie.

Met zijn opstelling sluit Apple andere betalingsbedrijven zoals banken of PayPal buiten, stelt de Europese Commissie in een verklaring. Bedrijven of banken hebben geen rechtstreekse toegang tot de NFC-chip, maar moeten gebruikmaken van Apple Pay. Een klant van bijvoorbeeld ING kan dus wel een betaling verrichten via zijn iPhone, Apple Watch of zelfs iPad, maar het betekent ook dat in dit geval ING een klein bedrag aan Apple moet betalen.

Wat is dan het probleem?

Het grootste probleem is volgens de Commissie dat Apples gedrag innovatie tegenhoudt. Concurrenten van Apple Pay met vernieuwende ideeën zouden Apple-apparaten nu links laten liggen met als gevolg dat de consument uiteindelijk minder keuze heeft. Verantwoordelijk eurocommissaris Margrethe Vestager van Mededinging legde maandag in een toelichting de nadruk op de snel groeiende rol van mobiele betalingen in onze digitale economie. “Het is belangrijk dat consumenten kunnen profiteren van een concurrerend en innovatief betalingslandschap”, aldus Vestager.

De draadloze NFC-technologie is overigens geen uitvinding van Apple. Ook op moderne andere mobieltjes zijn dat soort chips te vinden, bijvoorbeeld op de Galaxy van marktleider Samsung. Deze telefoons draaien op Googles besturingssysteem Android.

Bij Android-telefoons hebben softwaremakers meer mogelijkheden om de NFC-chip te benutten. Dat geldt niet alleen voor de apps van de banken zelf, maar bijvoorbeeld ook om in te checken in het openbaar vervoer. Wel stelde Apple zijn NFC-chip al beschikbaar voor niet-financiële diensten zoals het uitlezen van chips die in paspoorten zitten. Dat kan met de DigiD-app.

Wat zijn de argumenten van Apple?

De reden dat Apple zijn chip niet openstelt voor andere, concurrerende mobiele portemonnees is omdat dit minder veilig zou zijn, maar daarvoor ziet de Commissie geen grond: “Ons onderzoek heeft tot op heden geen enkel bewijs opgeleverd dat zou kunnen wijzen op een dergelijk hoger veiligheidsrisico.” Apple blijft echter in een verklaring benadrukken dat Android-telefoons minder veilig zijn omdat hun NFC-chip is opengesteld voor andere bedrijven.

Wat is de kans dat het tot een boete komt?

Voor Apple is het niet de eerste Europese boete die dreigt vanwege het overtreden van concurrentieregels. Andere mogelijke miljardenboetes hebben te maken met oneerlijke concurrentie in de markt voor het streamen van muziek en voor e-books. Ook hier zou Apple zijn marktpositie misbruiken door eigen diensten voor te trekken.

De Europese Commissie gaat nu nader onderzoek doen. Als dat uitwijst dat Apple inderdaad de mededingingsregels heeft geschonden, kan de techreus een boete worden opgelegd die kan oplopen tot 10 procent van de jaaromzet (in 2021 365 miljard dollar).

Concurrent Google wil overigens dat de Europese rechter een streep zet door een boete van 1,49 miljard euro die het Amerikaanse techbedrijf drie jaar geleden van de Europese Commissie kreeg vanwege het voortrekken van zijn eigen advertentiedienst AdSense ten opzichte van andere advertentieverkopers. Een hoorzitting bij het Gerecht, onderdeel van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg, is maandag begonnen en duurt drie dagen.