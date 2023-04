Appartementsgebouw in Marseille stort in en vat vuur: ‘Geen nieuws van acht mensen’

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin en de burgemeester van de stad, Benoit Payan, zijn ter plaatse gegaan. De tol is nog onzeker. Volgens de minister bevonden minstens vier mensen zich in het eerste ingestorte gebouw en mogelijk tot een tiental mensen.

In het puin woedt een brand, wat de reddingsoperatie bemoeilijkt. De hulpverleners konden nog niet mogelijke slachtoffers lokaliseren of bevrijden. Zowat honderd brandweerlieden zijn ter plaatse. Zolang er vuur is, kunnen geen honden en zoekteams worden ingezet. “We moeten voorbereid zijn op slachtoffers bij deze verschrikkelijke tragedie”, aldus de burgemeester.

Mogelijk gaslek

In de wijk waren tegen de namiddag 33 gebouwen geëvacueerd. Ongeveer 160 mensen kregen opvang. Uit twee andere gebouwen die door de instorting beschadigd raakten en ook dreigen in te storten, zijn de bewoners geëvacueerd. Vijf van hen raakten lichtgewond. Ook “een dertigtal” andere gebouwen in de straat, de rue de Tivoli, werden uit voorzorg ontruimd. De geëvacueerden werden ondergebracht in een school, zei de regionale prefect Christophe Mirmand.

Beeld AFP

“Er zijn sterke vermoedens dat een explosie de instorting heeft veroorzaakt, maar we moeten in dit stadium zeer voorzichtig blijven over de oorzaken”, aldus Mirmand. Hij voegde eraan toe dat een gaslek “een mogelijke optie” is.

Acht mensen reageren voorlopig niet op oproepen, zegt procureur Dominique Laurens. “We hebben een situatie met acht mensen die niet antwoorden op oproepen in de rue de Tivoli 17 en een tuin die de verbinding maakt tussen nummer 15 en 17", aldus Laurens. “We hebben geen enkel nieuws.”