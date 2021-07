Apothekers nemen nu ook sneltests af: hoe werkt het, en kunt u daarna zorgeloos op reis?

Waar kunt u een sneltest laten afnemen?

Zowat duizend apotheken – dat is ongeveer een kwart van de apotheken in België – hebben zich vrijwillig geëngageerd om sneltests af te nemen. Of uw apotheek daarbij is, wordt in de zaak geafficheerd. Op het internet is (nog) geen lijst beschikbaar. Als uw apotheker de dienst niet aanbiedt, kan hij u wel doorverwijzen naar een collega die de test wel afneemt.

Wilt u een sneltest laten afnemen, informeer dan tijdig bij uw apotheker of hij de dienst aanbiedt, of u hiervoor een afspraak moet maken en hoeveel het kost. Elke apotheker die sneltests afneemt, bepaalt immers zelf de voorwaarden.

Hoe werkt het?

De snelle coronatest is een antigeentest en meet de aanwezigheid van bepaalde viruseiwitten. De test zelf is het best te vergelijken met een zwangerschapstest. Er is een neusswab nodig, die vervolgens wordt ingebracht in een plastic kaartje.

De deelnemende apothekers hebben een specifieke opleiding gekregen om dit te doen en beschikken over een ruimte waarin ze de test veilig kunnen afnemen. Het resultaat is na een kwartier gekend. Het wordt door de apotheker geregistreerd, zo komt het bij gezondheidsinstituut Sciensano terecht en enkele uren later verschijnt het op de app CovidSafeBE.

Wie positief test, wordt doorverwezen naar de huisarts. Bij een positief resultaat wordt ook contacttracing opgestart.

Antigeentests zijn iets minder accuraat dan de klassieke PCR-test, die kijkt hoeveel van het virus zelf er in het lichaam aanwezig is.

Hoeveel kost het?

De sneltest kost 25 tot 30 euro. De precieze prijs wordt geafficheerd in de apotheek. De tests die in de apotheken worden uitgevoerd, worden niet terugbetaald. U moet ze dus zelf betalen.

Een sneltest. Beeld BELGA

Kunt u na een sneltest zorgeloos op reis vertrekken?

Dat hangt ervan af waar u naartoe trekt. In sommige – veelal zuiderse – landen volstaat een negatief testresultaat van een snelle antigeentest, maar andere aanvaarden enkel een PCR-test. Hiervoor kunt u niet terecht in een apotheek.

Of een sneltest volstaat voor uw reisbestemming, kunt u terugvinden op reopen.europe.eu of diplomatie.belgium.be. Ga ook na op welk moment u een test moet laten afnemen. Afhankelijk van uw bestemming zal de sneltest minstens 48 tot 72 uur voor aankomst of vertrek moeten worden uitgevoerd.

Kan ik ook een zelftest doen om op reis te gaan?

Neen. Wilt u op reis gaan en bent u nog niet volledig gevaccineerd, dan heeft u een bewijs van een negatieve test nodig. Dat wordt uitsluitend uitgereikt op basis van een negatief PCR-testresultaat of van een negatieve antigeentest uitgevoerd door een zorgverstrekker. Voor resultaten die niet geregistreerd en doorgestuurd zijn naar Sciensano, zoals bij een zelftest, wordt geen bewijs afgeleverd.