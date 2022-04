Apothekers kampen met tekort aan pijnstillers voor kinderen: wat loopt er fout?

Welke merken zitten in de problemen?

Bij sommige apothekers is er een tekort aan pijnstillers voor kinderen van de merken Perdolan en Nurofen, bevestigt de Algemene Pharmaceutische Bond (APB). “Dat betekent niet dat álle geneesmiddelen van deze merken voor kinderen onbeschikbaar zijn”, verduidelijkt Luc De Serrano van de APB. “Er zijn voor kinderen nog andere mogelijkheden binnen het gamma.”

Waarom zijn er tekorten?

“Om te weten hoeveel geneesmiddelen er geproduceerd moeten worden, baseren de farmaceutische bedrijven zich op wat er het jaar voordien of twee jaar geleden verkocht is”, zegt Hilde Deneyer, algemeen directeur Vlaams Apothekers Netwerk (VAN). “Maar 2020 en 2021 waren coronajaren. Mensen hadden minder contact met elkaar, hielden meer afstand en droegen mondmaskers. Gevolg was dat er minder infectieziekten waren. En dus was er ook minder nood aan pijnstillers.”

Dit jaar is het een heel ander verhaal. “Kinderen zijn weer vaker bij elkaar: in de crèche, op school en tijdens hun vrije tijd. Het is dan ook logisch dat er opnieuw meer virale infecties zijn”, legt Deneyer uit. “Door in contact te komen met virussen, bouwen kinderen bovendien natuurlijke immuniteit op. Ze hebben die blootstelling met andere woorden nodig.”

Blijkbaar hebben niet alle producenten er rekening mee gehouden dat de vraag naar pijnstillers bij kinderen dit jaar zou toenemen.

Zijn er alternatieven?

Er zijn uiteraard nog andere merken die pijnstillers voor kinderen op de markt brengen. De apothekers kunnen ook zelf geneesmiddelen maken, al zijn deze zogenaamde magistrale bereidingen gewoonlijk wel iets duurder. “Een arts of een apotheker is best geplaatst om de afweging te maken: welk alternatief sluit het beste aan bij de symptomen van het kind?”, meent De Serrano.

Hoe lang blijven de voorraden nog nijpend?

Hilde Deneyer benadrukt dat het tekort een tijdelijk fenomeen is en dat er verzekerd is dat het snel opgelost zal zijn. Al gaat het toch om tekorten die nog enkele weken kunnen aanhouden. ‘Nurofen voor Kinderen 100 mg zachte kauwcaps. 24' bijvoorbeeld zal wellicht pas half juli opnieuw beschikbaar zijn.