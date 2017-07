Apéro-time: parmezaannestjes met gehakt

Wat heb je nodig?

80 g Parmigiano Reggiano

250 g boerengehakt

1/2 ui, gesnipperd

1 teentje look, geperst

1/2 tl cayennepeper

1 tl paprikapoeder

1/2 rode paprika, in blokjes

1 wortel, geraspt

2 lente-uien, in fijne ringen

olijfolie

zout



Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 200°C. Rasp de kaas fijn.

Leg hoopjes van ongeveer 20 g geraspte kaas op met met bakpapier beklede bakplaat (knip het bakpapier op voorhand in vierkanten). Zorg dat de kaas in de vorm van een cirkel op het papier ligt en maak geen al te dikke laag.

Zet de schaal in de oven tot de kaas gesmolten is en goudbruin kleurt.

Stap 2: Haal de schaal uit de oven en leg het bakpapier met de kaaskant op een rond schaaltje of bordje. Druk wat aan zodat de kaas de vorm van het schaaltje aanneemt. Plaats hierop een tweede bordje of schaaltje. Laat zo even rusten totdat de kaas hard wordt.

Stap 3: Verhit een scheutje olijfolie in een koekenpan. Bak de ui en de look glazig. Voeg het gehakt toe en bak rul. Kruid met het paprikapoeder, cayennepeper en zout.

Stap 4: Schep de geraspte wortel en de paprikablokjes door het vlees en laat even meebakken.

Stap 5: Schep het gehakt in de kaasnestjes en werk af met de lente-ui.