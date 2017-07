Apéro-time met broodjes kaas & spek op de BBQ!

Wat heb je nodig:

1 wit boerenbrood

200 g BBQ-spek, provençaalse marinade

1 ui, gesnipperd

6 el geraspte mozzarella

3 el basilicum, gehakt

3 el boter, gesmolten

2 el mayonaise

2 el zure room

1/2 tl paprikapoeder

1 el bieslook, gehakt

1/2 teentje knoflook, geperst

peper en zout



Zo maak je het:

Stap 1: Snij het brood verticaal kruiselings in zodat er een raster ontstaat, maar blijf 3 cm van de bodem.

Stap 2: Bak de plakjes spek goudbruin op de barbecue. Snij ze in hapklare reepjes.

Stap 3: Meng de zure room met de mayonaise, look en de bieslook tot een dressing en kruid met het paprikapoeder, peper en zout.

Stap 4: Verdeel de geraspte kaas, de basilicum en de ui tussen de openingen van het brood en bestrooi met de reepjes spek. Bedruppel eerst met de gesmolten boter, dan met de dressing.

Stap 5: Wikkel het brood in aluminiumfolie en leg 15 à 20 minuten, indirect, op de barbecue of leg het brood in een voorverwarmde oven van 180°C.

Heerlijk voor bij de aperitief of als bijgerecht..