Anuna De Wever reageert op heisa rond Gert Verhulst: ‘Ik was boos en twitterde een ongenuanceerd bericht’

De Wever noemde Verhulst zondag “een oude witte hetero man die de klimaatcrisis compleet minimaliseert en een mening geeft over iets waar hij totaal géén kennis over heeft”. Daarmee reageerde ze op een interview waarin Verhulst van leer trok tegen haar. Hij verweet haar dat ze Groen had “kaalgeplukt” bij de vorige verkiezingen en dat haar klimaatmarsen “een vergiftigd geschenk” waren voor de partij.

De uitspraak van De Wever schoot bij velen in het verkeerde keelgat, onder wie ook Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). “Onverdraagzaamheid verschijnt in vele gedaanten. Kunnen we stoppen met de mening van een persoon te herleiden tot leeftijd, huidskleur, geaardheid en geslacht? Is dat zo moeilijk?”, twitterde hij.

Ook Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert mengde zich in het debat. “Tip (ook al komt ie (van, red.) een witte hetero man, diepe excuses daarvoor): focus op het inhoudelijk debat. Met persoonlijke aanvallen verbetert het klimaat niet.”

‘Ongenuanceerd bericht’

Nu reageert De Wever zelf op de heisa, “niet om het debat aan te wakkeren maar het te laten rusten.” Op Twitter geeft ze toe dat haar uithaal naar Verhulst genuanceerder kon. “Ik was boos. Voor de zoveelste keer moest ik iets incasseren zonder tegenwoord, en het ‘niet aan mijn hart laten komen’. Als gevolg twitterde ik een ongenuanceerd bericht over een onderwerp dat véél groter is dan een Twitterdebat. Vind ik dat dit onderwerp relevant is? Ja. Maar dat was de foute manier en moment om het aan te brengen.”

“Dit is natuurlijk veel algemener en groter dan een reactie op één artikel”, vervolgt De Wever. “Dit gaat over privilege en verantwoordelijkheid en het is een énorm belangrijk onderwerp dat niet genoeg wordt aangehaald. Maar dat debat moet niet over iemand, op Twitter gevoerd worden. Een les voor mij. We zeggen allemaal wel eens dingen uit frustratie en woede. Ik bewonder diegenen die daar vrij van zijn. En als gevolg heeft het een heel ander, ongenuanceerd debat gestart over iets waar ik totaal niet op doelde.”