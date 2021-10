Antwerpse ziekenhuisgroep ZNA neemt geen niet-gevaccineerden meer aan

De nieuwe maatregel geldt voor alle jobs binnen het ziekenhuisnetwerk en wordt al sinds vorige maand toegepast.

“Als je komt solliciteren bij een ziekenhuis en je wilt in de zorg werken, ben je niet geschikt om bij ons te komen werken als je niet gevaccineerd bent”, zegt Antwerps schepen van Gezondheidszorg en ZNA-voorzitter Els van Doesburg (N-VA) aan de VRT.

Er is evenwel juridische discussie over de wettelijkheid van de nieuwe maatregel: vaccinatie is nog niet bij wet verplicht voor zorgpersoneel. Daarom hoopt van Doesburg dat minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) hier snel werk van zal maken. “Je merkt nu bij mensen die dubbel gevaccineerd zijn dat de kracht van het vaccin na enige tijd kan afnemen. In een ziekenhuis zit je met de meest kwetsbare mensen. Die mensen en ons personeel moeten we beschermen.”