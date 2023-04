Antwerpse stadsdichters maken eerste gevelgedicht na doorstart

Met de steun van diverse cultuur- en sociale organisaties maakten de vier resterende Antwerpse stadsdichters na het collectieve ontslag een doorstart. Dat resulteert nu in een visueel gedicht, dat het publiek op zondagen kan bezichtigen in De Hofkamer, een 18de-eeuws luxepaviljoen in beheer van de Vlaamse erfgoedstichting Herita.

Het werk is het eerste gevelgedicht van het Antwerpse stadsdichterschap sinds de doorstart en is geïnspireerd op De Goden op de Olympusberg, een plafondschildering in het gebouw van De Hofkamer. “Het is een gedicht over de overmoed van de kunstenaar en zijn drang om bij de goden te horen”, zegt dichteres Lies Van Gasse. “Het gedicht combineer ik met een tekening waarbij de goden hun Olympusberg verlaten en zich tussen de mensen op aarde begeven.”

Van Gasse zou al bezig zijn geweest met het project toen de Antwerpse stadsdichters er de brui aan gaven. “Na de doorstart van het nieuwe stadsdichterschap liet Herita mij weten dat ze het project nog steeds wilden verderzetten”, aldus nog Van Gasse.

De Hofkamer was ooit het huis van een rijke koopman in het 18de-eeuwse Antwerpen. Erfgoedstichting Herita stelt De Hofkamer nu open op zondagen.