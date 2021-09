Antwerpse skaters protesteren tegen verbod: ‘Niets zo fijn als jeugd die beweegt en zich amuseert’

“Het stadsbestuur wil ons weg uit de stad. Daarom wordt er binnenkort een skateverbod ingevoerd op plaatsen waar veel toeristen passeren of waar rijke mensen wonen,” zegt Timea Németh die skaters, skeelers en BMX’ers opriep om daartegen te komen manifesteren op het Theaterplein.

Het stadsbestuur is van plan om op dat plein, waar in het weekend de Vogelmarkt staat, skaten te verbieden van 22 uur ‘s avonds tot 8 uur ’s morgens. Op de Scheldekaaien zou dat verbod zelfs gedurende de hele dag en nacht gelden, de klok rond dus. Een skateboard louter als vervoermiddel gebruiken mag altijd.

De voorbije dagen liet burgemeester Bart De Wever (N-VA) weten: “Zowel de politie- als de stadsdiensten ontvangen regelmatig klachten over activiteiten die lawaaihinder veroorzaken op bepaalde plekken in de stad. Het gaat veelal om activiteiten op een ondergrond en in een omgeving die daarvoor niet geschikt zijn, of moeilijk aangepast kunnen worden. Bovendien zijn er vaak bijkomende overlastfenomenen zoals extra lawaaihinder, wildplassen, sluikstort, of gevaar voor passanten.”

Ook het “oneigenlijk” gebruik van straatmeubilair zal verboden worden. Bijvoorbeeld het aanbrengen van wax op betonnen banken of trappen is niet langer toegestaan.

“Antwerpenaren mogen skaten”, zei De Wever. “Onze stad wil deze zogenaamde urban sports zelfs beter faciliteren en promoten in de toekomst. Daarvan getuigen het nieuwe Urban Sports Park op Linkeroever en SPRK in Park Spoor Noord.” Maar die plekken vinden de skaters dan weer niet urban genoeg: ”Je bent er niet vrij en aan de skatebowl in het Stadspark is het toch ook altijd aanschuiven.”

Joannes Craen (86) woont aan het Theaterplein en komt de skaters steunen. ”Ik zie ze hier elke dag bezig als ik mijn boodschappen doe. Niets zo fijn als jeugd die beweegt en zich amuseert. En ja, daar hoort wat lawaai bij. Is dat hier in de stad het ergste dat ons overkomt?”

De betoging trok door het drukke verkeer en aan een hoog tempo tot aan het eindpunt op de Scheldekaaien. Naast ouders van skaters die als stewards in fluohesjes de manifestatie begeleidden, stapten ook oppositiepartijen Groen en PVDA mee op.

De gemeenteraad moet op 20 september de wijzigingen in de politiecodex nog goedkeuren. Als dat gebeurt, worden ze eind deze maand doorgevoerd.