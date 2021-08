Antwerpse schepen Koen Kennis (N-VA) na dodelijk ongeval: ‘We zijn alle 127 kruispunten in ons eigen beheer aan het bekijken’

Dinsdagochtend lieten twee zusjes van 9 en anderhalf jaar het leven op het zebrapad van de Lange Leemstraat ter hoogte van de Sint-Vincentiusstraat. Ze werden aangereden door een vrachtwagen, die net als de zusjes groen licht had.

Het nieuws over het tragische ongeval kreeg later op de dag nog een wrang staartje. Toen bleek dat het bewuste kruispunt in april van dit jaar conflictvrij was gemaakt, wat wil zeggen dat voetgangers en gemotoriseerd verkeer niet tegelijk groen kunnen hebben. Maar die beslissing werd in juli weer teruggedraaid. Volgens schepen van Mobiliteit Koen Kennis omdat het beter en veiliger was. En omdat de ziekenwagens van het nabijgelegen Sint-Vincentiusziekenhuis soms vastzaten.

Die uitspraak ontplofte woensdag in zijn gezicht, toen het ziekenhuis aan Radio 1 liet weten dat de terugkeer naar de oude regeling niet op vraag van het ziekenhuis gebeurd was. Het was volgens het ziekenhuis ook niet nodig, omdat de uitrijdende hulpdiensten een alternatieve route hebben en dus niet geblokkeerd werden als het kruispunt vastzat.

De Antwerpse groenen vroegen prompt het ontslag van Kennis omdat hij had “gelogen”. “Eerst wordt gekozen om terug te keren naar een onveilige situatie”, stelt Wouter Van Besien, gemeenteraadslid voor Groen in Antwerpen. “En als het fout loopt, dan neemt de schepen geen verantwoordelijkheid voor zijn beleidskeuze op, maar misbruikt hij het ziekenhuis.”

Files

Toch lijkt Kennis niet van plan op te stappen, zo bleek tijdens een persconferentie woensdagnamiddag. Hij en zijn administratie blijven ervan overtuigd dat hen geen schuld treft. De beslissing om de conflictvrije regeling terug te draaien, kwam er na een grondige analyse van de situatie, legde Michael Bastiaens, directeur Beheer en Operaties van de stad uit.

“We zijn alle 127 kruispunten in ons eigen beheer aan het bekijken. 71 daarvan zijn al aangepast. De bedoeling is dat de kruispunten conflictvrij gemaakt worden, waar mogelijk. Daarbij wordt rekening gehouden met de wachttijden voor alle deelnemers aan het verkeer en de verwachte fileopbouw.”

Uit de voorbereidende studie die net voor corona gemaakt werd, bleek dat de fileopbouw zou meevallen. Maar na de invoering van de regeling in april van dit jaar bleek de situatie helemaal anders. Bastiaens: “De filelast bleek heel groot, niet alleen voor auto’s, ook fietsers en trams ondervonden hinder. Onze administratie stelde ook vast dat de bereikbaarheid van het ziekenhuis in het gedrang kwam. Het was dus inderdaad geen vraag van het ziekenhuis, maar een vaststelling die wij zelf deden. Er werd hier dus niet gelogen.”

Het kruispunt van de Lange Leemstraat en de Sint-Vincentiusstraat waar het tragische ongeval plaatsvond. Beeld Tine Schoemaker

Volgens Kennis veroorzaakt de filelast ook verkeersonveiligheid. “Fietsers probeerden tussen de auto’s te laveren en automobilisten zochten sluipwegen door woonwijken. Mensen moeten natuurlijk ook ergens kunnen geraken”, zegt Kennis. “We hebben geprobeerd bij te sturen door de groentijden voor het autoverkeer langer te maken. Maar toen namen de wachttijden voor voetgangers toe, wat tot roodlichtnegatie en chaos leidde.”

En dus werd teruggekeerd naar de oude en dus conflictvolle regeling. Een goede beslissing, meent zowel Kennis als Bastiaens nog steeds. “We zouden opnieuw hetzelfde beslissen. Bovendien voerden we ook een dynamische regeling in, waarbij de groentijden aangepast worden aan het verkeer. En er staan signalisatieborden. De situatie is nu dus verbeterd.”

Werk aan de winkel

Die uitleg doet de kritiek niet meteen verstommen. Volgens Van Besien waren andere oplossingen mogelijk dan het kruispunt opnieuw conflictueus te maken. “Zoals de verkeerscirculatie in de buurt aanpassen, waardoor het verkeer andere wegen moet nemen en het kruispunt ontlast wordt. Wij slaan met Groen al jaren op die nagel: de aanleg van conflictvrije kruispunten of de invoering venstertijden waarop zwaar verkeer de binnenstad in mag. Maar men heeft er bewust voor gekozen terug te keren naar de onveilige situatie van ervoor.”

Die beslissing staat ook haaks op wat de huidige Vlaamse regering in juli van dit jaar besliste. In het nieuwe verkeersveiligheidsplan dat de Vlaamse regering goedkeurde, staat dat conflictvrije kruispunten voortaan de norm moeten zijn.

Maar volgens Axel Weydts (Vooruit), schepen van Mobiliteit in Kortrijk, is daarvoor nog veel werk aan de winkel. Kortrijk werd in 2020 verkozen tot beste fietsstad van Vlaanderen. “Maar het zou nog een stuk veiliger kunnen als de kruispunten op gewestwegen makkelijker conflictvrij gemaakt konden worden”, meent hij. “De voorbije jaren was het een hele lijdensweg om dat gedaan te krijgen.”

Dat geluid is ook in andere fietssteden te horen. Er wordt ook onomwonden gewezen naar het beleid van de vorige minister van Mobiliteit Ben Weyts, een partijgenoot van Koen Kennis, dat volgens hen vaak keuzes maakte met het oog op de doorstroming van auto’s. “We merken nu inderdaad een kentering in vergelijking met het vorige beleid”, zegt de Kortrijkse schepen Weydts. “Dat is een goede zaak. De wil om dit goed aan te pakken is er zeker.”

Weyts vond het, gevraagd om een reactie, niet opportuun om te reageren. Hij geeft enkel mee dat hij al twee jaar geen mobiliteitsminister meer is.